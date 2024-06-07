Нідерланди інвестують €400 млн у виробництво CV90 для Києва

На фінансування швецького проєкту з виробництва для України бойових машин піхоти CV90 Нідерланди виділять 400 мільйонів євро.

Уряд Нідерландів оголосив у п'ятницю, 7 червня, про виділення 400 мільйонів євро на фінансування швецького проєкту з виробництва бойових машин піхоти CV90 для України.

Як повідомило нідерландське міноборони , БМП будуть здебільшого вироблятися в Нідерландах. Також буде інвестовано 54 мільйони євро у промисловість для розробки безпілотників для збройних сил Нідерландів.

Нагадаємо, цього року Нідерланди зобов'язалися виділити Україні три мільярди євро військової допомоги та 400 мільйонів євро - на підтримку економіки й відновлення критичної інфраструктури. Наступного року - ще три мільярди євро.

Проєкт з виробництва БМП CV90 в Україні

Раніше до швецького проєкту доєдналася Данія, яка виділила близько 264 мільйонів доларів на фінансування виробництва CV90 та безпосередньо передачі Швецією Україні цих машин.

У серпні 2023 року президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали заяву про наміри щодо виробництва та обслуговування CV90 в Україні. За словами Зеленського, українські воїни "дуже хвалять CV90" за їхню якість.