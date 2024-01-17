Gepard, дрони й інше: Німеччина передає ЗСУ нові озброєння

До чергової партії німецької військової допомоги Україні включені БМП Marder і САУ Gepard. ЗСУ вже отримали боєприпаси до танків Leopard, БТРи та розвідувальні дрони RQ-35 Heidrun. Посол анонсував надання систем ППО.

Німеччина передає Україні 15 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard і 20 бойових машин піхоти Marder, анонсував 16 січня німецький уряд .

Згідно з оновленим списком військової допомоги, опублікованим на сайті уряду ФРН, в останній партії допомоги Збройним силам України (ЗСУ) вже передали боєприпаси до танків Leopard 1, вісім бронетранспортерів (БТР), 25 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun і матеріали для знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів.

Також нещодавно Україна отримала 50 терміналів зв'язку SatCom, 16 вантажівок Zetros, п'ять автомобілів для прикордонної служби, три транспортних засоби (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики), 1840 бойових шоломів і 500 світлодіодних ламп.

Крім додаткових Gepard і Marder, наступні в черзі для передачі ще 124 розвідувальних безпілотники RQ-35 Heidrun, 23 вантажівки, 20 рефрижераторів типу Zetros, 660 захисних шоломів, 1500 світлодіодних ламп.

З міркувань німецький уряд не уточнює деталей щодо способів транспортування та дат цих поставок.

Німеччина передасть Україні системи ППО

Тим часом посол Німеччини Мартін Єґер (Martin Jaeger) анонсував подальші постачання Україні систем протиповітряної оборони (ППО) в 2024 році.

У спільному відеозверненні з послом України у ФРН Олексієм Макеєвим з нагоди 32-ї річниці встановлення дипломатичних відносин він також запевнив, що Німеччина й далі постачатиме важку техніку, артилерійські боєприпаси, інженерну техніку, та "закриватиме багато інших потреб ЗСУ".

Крім того, Єґер наголосив, що Німеччина вже давно перейшла до відбудови України. "Немає сенсу чекати на закінчення війни для початку цього процесу", - зауважив він.

Своєю чергою Макеєв нагадав, що у червні в Берліні відбудеться традиційна щорічна конференція з відновлення України. "З'їдуться президенти і прем'єр-міністри, урядовці й дипломати, представники недержавного сектору й експерти, а головне - великий бізнес, підприємці", - розповів він.

Нагадаємо, протягом 2023 року німецька військова допомога ЗСУ сягнула 5,4 мільярда євро. У 2024 році Німеччина виділить Україні понад сім мільярдів євро військової допомоги.

Читайте також: Опозиція в Бундестазі винесе на поіменне голосування питання щодо надання Україні ракет Taurus