Генштаб: За добу РФ завдала 83 повітряні удари по Україні

Зокрема, війська РФ застосовували крилату ракету "Іскандер-К" та 31 "шахед". Ракета та 29 безпілотників знищені українською ППО.

Протягом вівторка, 3 жовтня, російські війська завдали по Україні три ракетних та 80 авіаційних ударів, "здійснили 28 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", повідомляє у вечірньому зведенні генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, вночі росіяни випустили крилату ракету "Іскандер-К" та 31 ударний безпілотник типу "Shahed-136/131". Українські сили протиповітряної оборони збили "Іскандер" і 29 "шахедів".

Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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На Дніпропетровщині є влучання "шахедів"

Над Дніпропетровщиною були збиті 13 безпілотників і крилата ракета, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, втім, не минулося без руйнувань.

Так, внаслідок падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство, гараж та авто, кілька десятків автівок були побиті уламками. Також пошкоджені школа, дитсадок, АЗС і три багатоповерхівки.

В Павлограді зафіксовано влучання БпЛА по території промислового підприємства, також туди впали уламки збитих дронів. Є руйнування виробничих об'єктів.

З важкої артилерії війська РФ цілили по Мирівській громаді Нікопольщини, пошкоджено два приватні будинки та господарську споруду.

У Херсонський області більше 10 постраждалих, є загиблі

Вранці у вівторок російські війська вкотре обстріляли житлові квартали Херсона. "Пошкоджені будинки, автівки, крамниці", - повідомили у Херсонській ОВА. Вдень на Херсонщині був обстріляний населений пункт Кіндійка, де постраждала місцева жителька.

Також вдень російська війська продовжували обстрілювати з артилерії і скидати авіаційні бомби на передмістя Херсона, зокрема, селище Антонівка. Там загинув 69-річний чоловік, який на момент атаки перебував у власному гаражі. Поранено дев'ять людей: троє чоловіків і шестеро жінок, повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

Надвечір російські війська скинули по дві керовані авіабомби скинули на Ольгівку та Одрадокам'янку, ще чотири - Миколаївку, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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ЗСУ продовжують наступальні дії на двох напрямах

Протягом 3 жовтня, за даними генштабу, відбулося 26 бойових зіткнень. Відбиті атаки російських військ в районі Макіївки на Луганщині, а також на Донеччині в районах Первомайського, Мар’їнки та Красногорівки.

У генштабі наголошують, що на Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки.

"Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - зазначається у зведенні генштабу.

По районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян завдано 13 ударів, по зенітним ракетним комплексам - чотири.