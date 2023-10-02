Росіяни за добу випустили майже 400 снарядів по Херсонщині
Російські війська вранці в понеділок, 2 жовтня, обстріляли центр Херсона, а за добу випустили майже 400 снарядів по області, є жертва і поранені, серед яких двоє дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.
"За минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 392 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 20 снарядів. 1 людина загинула, ще 6 - дістали поранення, 2 з них - діти", - написав він у Telegram-каналі.
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Прокудін зазначив, що російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, територію заводу і тракторної бригади в Херсонському районі, магазин, будівлю навчального та медичного закладів, об'єкт критичної інфраструктури в Бериславському районі.
"Сьогодні близько 05:00 ворог обстріляв центр Херсона. На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували пожежники. Інформація про руйнування встановлюється", - написав Прокудін. Пізніше він повідомив про ще чотирьох поранених, двоє з них - у важкому стані.
Унаслідок нічних обстрілів вкотре постраждали кафедральний собор і єпархіальне управління Херсонської єпархії, повідомила пресслужба Української православної церкви (УПЦ).
У міністерстві внутрішніх справ додають, що під час ранкового обстрілу Херсону під вогонь потрапило авто патрульної поліції. Двоє поліцейських постраждали, один з них перебуває у вкрай важкому стані.
Влучання ракет С-300 під Харковом
У Харківській ОВА повідомляють про щонайменше п'ять ударів під Харковом.
"Окупанти завдали щонайменше 5 ударів за межами міста Харків, зафіксовано влучання ракет С-300", - написав очільник ОВА Олег Синєгубов в Telegram. За попередньою інформацією, постраждалих немає.