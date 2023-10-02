  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаУкраїна

Росіяни за добу випустили майже 400 снарядів по Херсонщині

Євгенія Наконечна
2 жовтня 2023 р.

Армія РФ вже вчетверте за добу обстріляла Херсон. Про щонайменьше п'ять ударів ракетами повідомляють під Харковом.

https://p.dw.com/p/4X2TA
Українська жінка біля свого зруйнованого будинку (ілюстративне фото)
Українська жінка біля свого зруйнованого будинку (ілюстративне фото)Фото: Alex Babenko/AP/picture alliance

Російські війська вранці в понеділок, 2 жовтня, обстріляли центр Херсона, а за добу випустили майже 400 снарядів по області, є жертва і поранені, серед яких двоє дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 392 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 20 снарядів. 1 людина загинула, ще 6 - дістали поранення, 2 з них - діти", - написав він у Telegram-каналі.

Читайте також: Рік після анексії: що розповідають жителі окупованих РФ територій України

Прокудін зазначив, що російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, територію заводу і тракторної бригади в Херсонському районі, магазин, будівлю навчального та медичного закладів, об'єкт критичної інфраструктури в Бериславському районі.

"Сьогодні близько 05:00 ворог обстріляв центр Херсона. На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували пожежники. Інформація про руйнування встановлюється", - написав Прокудін. Пізніше він повідомив про ще чотирьох поранених, двоє з них - у важкому стані.

Унаслідок нічних обстрілів вкотре постраждали кафедральний собор і єпархіальне управління Херсонської єпархії, повідомила пресслужба Української православної церкви (УПЦ).

У міністерстві внутрішніх справ додають, що під час ранкового обстрілу Херсону під вогонь потрапило авто патрульної поліції. Двоє поліцейських постраждали, один з них перебуває у вкрай важкому стані.

Влучання ракет С-300 під Харковом

У Харківській ОВА повідомляють про щонайменше п'ять ударів під Харковом.

"Окупанти завдали щонайменше 5 ударів за межами міста Харків, зафіксовано влучання ракет С-300", - написав очільник ОВА Олег Синєгубов в Telegram. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

У Херсоні готуються до зими: що замість скла у вікнах?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

У Києві триває перша зустріч Ради ЄС з закордонних справ

Глави МЗС країн ЄС зібралися в Києві на історичне засідання

Політика2 жовтня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Пара йде повз зруйновану будівлю у Маріуполі, 14 липня 2023 року

Що розповідають жителі окупованих РФ територій України

Що розповідають жителі окупованих РФ територій України

Конфлікти30 вересня 2023 р.
Українські та європейські прапори в Брюсселі

Навіщо ЄС хоче реформуватися і до чого тут вступ України?

Навіщо ЄС хоче реформуватися і до чого тут вступ України?

Політика29 вересня 2023 р.
external

Андрій Мельник про Бразилію,підтримку України й арешт Путіна

Андрій Мельник про Бразилію,підтримку України й арешт Путіна

Політика29 вересня 2023 р.16:02 хв.
Втеча у невідоме майбутнє - люди з Нагірного Карабаху

Біженці з Нагірного Карабаху: "Йдеться про виживання"

Біженці з Нагірного Карабаху: "Йдеться про виживання"

Конфлікти29 вересня 2023 р.
Юрій Гаравський у капюшоні та поліцейський перед будівлею суду у швейцарському Санкт-Галлені

Чому суд у Швейцарії виправдав ексбійця білоруського СОБРу

Чому суд у Швейцарії виправдав ексбійця білоруського СОБРу

Злочинність29 вересня 2023 р.
Андрій Мельник - посол України в Бразилії

Мельник: Україна має бути активнішою на Глобальному Півдні

Мельник: Україна має бути активнішою на Глобальному Півдні

Політика29 вересня 2023 р.
На головну сторінку