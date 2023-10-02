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Генштаб ЗСУ: Росія завдала по Україні 44 удари за добу

Олена Перепадя
2 жовтня 2023 р.

Внаслідок атак Росії по Україні 2 жовтня є загиблі та поранені серед цивільного населення, повідомляють у генеральному штабі ЗСУ.

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Українські рятувальники (архівне фото)
Українські рятувальники (архівне фото)Фото: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE/REUTERS

Протягом понеділка, 2 жовтня, Росія завдала п'ять ракетних та 39 авіаційних ударів по Україні, здійснила 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це ідеться у вечерньому зведенні генерального штабу Збройних сил України.

Також РФ застосувала у цей день сім ударних безпілотників типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Сили української ППО знищили чотири "шахеди". "Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначається у повідомленні генштабу ЗСУ.

Троє загиблих на Донеччині, один - в Херсоні

Донецька обласна військова адміністрація (ОВА) повідомила зранку понеділка про трьох загиблих внаслідок обстрілів: у Нескучному, Авдіївці і Торському.

Про два удари вдень по місту Куп'янськ на Харківщині повідомив глава ОВА Олег Синєгубов. "Попередні дані - влучання керованою авіабомбою. Пошкоджено як мінімум 7 житлових будинків, знищені автомобілі цивільного населення", - написав він у Telegram, а згодом додав про одну постраждалу цивільну жінку. 

Унаслідок артилерійського обстрілу з боку російської армії Херсона вранці 2 жовтня постраждав цивільний, під вогонь потрапив також автомобіль патрульної поліції - двоє патрульних дістали поранення. Згодом перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що один з поранених патрульних помер.

Загалом унаслідок російських обстрілів протягом 2 жовтня дістали поранення восьмеро осіб, серед них двоє дітей, повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Росія завдала у цей день також удару по складських приміщеннях ДТЕК у Дніпропетровській області. "Пошкоджено кабелі, трансформатори, роз’єднувачі та інше обладнання. Продовжуємо оцінювати збитки та планувати, як перекрити потребу у знищених матеріалах", - повідомила компанія ДТЕК у Telegram.

Сили оборони утримали позиції біля Андріївки та на Авдіївському напрямку

На фронті протягом доби відбулося 22 бойових зіткнення. Російські війська безуспішно намагалися відновити втрачені положення на Бахмутському напрямку в районі Андріївки, а також на Авдіївському напрямку в районі східніше Степового Донецької області, зазначили у генштабі ЗСУ.

Крім того, Сили оборони, згідно з повідомленням, на Донеччині відбили шість атак в районі Мар'їнки, а також атаки росіян біля Новомихайлівки, біля Старомайорського та Рівнополя. На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаки в районі західніше Вербового Запорізької області, а на Лиманському - в районі Макіївки на Луганщині.

Водночас Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та штурмові дії на Бахмутському напрямку.

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