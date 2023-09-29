ISW: РФ знизила темпи наступу на Куп'янськ-Сватове-Кремінну

Російські війська останніми днями знизили темпи наступальних дій на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, пише американський Інститут вивчення війни (ISW ) у зведенні за четвер, 28 вересня.

"Російські та українські офіційні особи все частіше повідомляють про меншу кількість російських наземних атак на Куп'янському та Лиманському напрямках", - йдеться у повідомленні. Аналітики ISW таку ситуацію пояснюють українським наступом, який "відволік російські війська від лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна та значно послабив наступальні зусилля РФ на цій лінії".

Втім, як пише ISW, за задумом РФ саме наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна мали скувати українські війська на цій лінії та відволікти їх від більш важливих ділянок фронту.

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Генштаб: Війська РФ не наступали на Куп'янському та Бахмутському напрямках

У генеральному штабі збройних сил України (ЗСУ) у ранковому зведенні за 29 вересня підтвердили, що протягом доби на Куп'янському та Бахмутському напрямках росіяни наступальних дій не проводили. Водночас на Лиманському напрямку Сили оборони "успішно відбили атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області", зазначають в генштабі.

Також українські захисники відбили російські атаки південніше Авдіївки, в районі Невельського, Мар'їнки, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області. На Запорізькому напрямку, за даними українських військових, росіяни намагалися відновити втрачене положення в районі Червоного Запорізької області, але успіху не мали.

Загалом протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення. Війська РФ завдали 83 авіаційних удари та здійснили 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об'єктах України, повідомили у генштабі ЗСУ.