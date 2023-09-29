  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

ISW: РФ знизила темпи наступу на Куп'янськ-Сватове-Кремінну

Олександр Куницький
29 вересня 2023 р.

Український наступ відволік російські війська від лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

https://p.dw.com/p/4WwPS
Українські військові на Харківщині
Українські військові на ХарківщиніФото: Metin Aktas/AA/picture alliance

Російські війська останніми днями знизили темпи наступальних дій на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, пише американський Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за четвер, 28 вересня.

"Російські та українські офіційні особи все частіше повідомляють про меншу кількість російських наземних атак на Куп'янському та Лиманському напрямках", - йдеться у повідомленні. Аналітики ISW таку ситуацію пояснюють українським наступом, який "відволік російські війська від лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна та значно послабив наступальні зусилля РФ на цій лінії".

Втім, як пише ISW, за задумом РФ саме наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна мали скувати українські війська на цій лінії та відволікти їх від більш важливих ділянок фронту.

Читайте також: В міноборони України пояснили наступ Росії на Куп'янськ

Генштаб: Війська РФ не наступали на Куп'янському та Бахмутському напрямках

У генеральному штабі збройних сил України (ЗСУ) у ранковому зведенні за 29 вересня підтвердили, що протягом доби на Куп'янському та Бахмутському напрямках росіяни наступальних дій не проводили. Водночас на Лиманському напрямку Сили оборони "успішно відбили атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області", зазначають в генштабі. 

Також українські захисники відбили російські атаки південніше Авдіївки, в районі Невельського, Мар'їнки, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області. На Запорізькому напрямку, за даними українських військових, росіяни намагалися відновити втрачене положення в районі Червоного Запорізької області, але успіху не мали.

Загалом протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення. Війська РФ завдали 83 авіаційних удари та здійснили 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об'єктах України, повідомили у генштабі ЗСУ.

Обстріли Куп'янська: як проходить евакуація місцевих

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

www.understandingwar.org
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Вночі безпілотники вчергове атакували Курську область РФ

За черговим "блекаутом" в Курській області стоїть СБУ - ЗМІ

Конфлікти29 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Пам'ятник "Менора" в Бабиному Яру встановлено 29 вересня 1991 року

Хто і коли збудує меморіал у Бабиному Яру?

Хто і коли збудує меморіал у Бабиному Яру?

Історія29 вересня 2023 р.
На автостоянці під Ґрефенгаузеном у Гессені: страйк водіїв Mazur Group. На передньому плані - водій вантажівки Роман

Як і чому далекобійники зі Східної Європи страйкують у ФРН

Як і чому далекобійники зі Східної Європи страйкують у ФРН

Суспільство28 вересня 2023 р.
Сутички протестувальників та поліції в Єревані після капітуляції Нагірного Карабаху внаслідок воєнної операції Азербайджану

Нагірний Карабах: нескінченний конфлікт

Нагірний Карабах: нескінченний конфлікт

Конфлікти28 вересня 2023 р.
15 жовтня у Польщі буде переобрано парламент

Як вісім років правління ПіС змінило Польщу

Як вісім років правління ПіС змінило Польщу

Політика28 вересня 2023 р.
Сліди від різкого виходу природного газу на поверхню моря після підриву трубопроводу "Північний потік", 28 вересня 2022 року

У справі про підрив "Північних потоків" з'явилися нові імена

У справі про підрив "Північних потоків" з'явилися нові імена

Конфлікти28 вересня 2023 р.
Новий смартфон китайського концерну Huawei - з найновішим китайським чіпом?

Новий чіп із КНР? Загадкова знахідка у китайському смартфоні

Новий чіп із КНР? Загадкова знахідка у китайському смартфоні

Економіка28 вересня 2023 р.
На головну сторінку