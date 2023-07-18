В міноборони України пояснили наступ Росії на Куп'янськ

Російські окупанти почали наступ на Куп’янському напрямку через просування Сил оборони України на Бахмутському напрямку, повідомила ввечері понеділка, 17 липня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Ворог рушив на відволікаючий Куп'янський напрямок, як вже не раз робив, але безуспішно", - написала вона в Telegram.

За словами Маляр, ситуація передбачувана, адже щойно українські захисники перехоплюють оперативну ініціативу і починають просуватися вперед, "росіяни одразу активізується на додаткових напрямках, щоб відволікти і відтягнути наші сили туди". "Зараз те саме відбувається. Росіяни запанікувати від нашого просування на Бахмутському напрямку. Бо воно, хоч і поступове, але щоденне, і майже всі панівні висоти довкола міста ми зайняли", - наголосила вона.

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Заступниця міністра оборони нагадала, що РФ з січня поточного року наступає на Сході на чотирьох напрямках - Авдіівському, Мар'їнському, Лиманському, Бахмутському, а залежно від оперативної обстановки "час від часу починає рух на Шахтарському, Куп'янському, Сватівському".

Генштаб ЗСУ: За добу відбулося 36 боєзіткнень

Тим часом на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де Росія зосереджує основні зусилля, протягом доби відбулося 36 бойових зіткнень, повідомляє у ранковому зведенні 18 липня генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).

Зазначається, що протягом доби росіяни вели "безуспішні наступальні дії" західніше Лиману Першого на Харківщині, західніше Діброви та східніше Веселого Луганської області. Також, за даними генштабу, українські захисники успішно відбили атаки противника на Бахмутському напрямку - в районах Міньківки, південно-східніше Оріхово-Василівки, південно-східніше Богданівки, біля Іванівського, а також в районі міста Авдіївка Донецької області. Крім того, українські воїни продовжують "успішно стримувати наступ російських військ в районах міста Мар'їнка та біля Красногорівки".

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, ведуть заходи контрбатарейної боротьби, зауважили в генштабі.

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​​​​​​За добу війська РФ завдали по низці населених пунктів України, завдавши п'ять ракетних ударів із ЗРК С-300, понад 40 авіаційних ударів та здійснили близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед дітей та цивільного дорослого населення, пошкоджена цивільна інфраструктура.

Українські ж військові завдали 11 авіаційних ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили зосередження живої сили росіян, дві важких вогнеметнімсистеми залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок", 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та станцію РЕБ окупантів, звітує генштаб.