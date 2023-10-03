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Вночі над Україною збито 29 російських "шахедів" і ракету

Євгенія Наконечна
3 жовтня 2023 р.

13 безпілотників та крилату ракету збито над Дніпропетровщиною, ще 16 дронів - над Миколаївщиною.

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Український пожежник ліквідує наслідки влучання дрону
Український пожежник ліквідує наслідки влучання дронуФото: State Emergency Service Of Ukraine/REUTERS

У ніч на вівторок, 3 жовтня, російська армія атакувала Україну 31 ударним БпЛА "Shahed" та крилатою ракетою "Іскандер-К", повідомили у Повітряних силах Збройних сил України. Там відзначають, що пуски здійснювались з тимчасово окупованого Криму. "Усього силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено тридцять повітряних цілей: 29 "Shahed-131/136" і 1 крилата ракета "Іскандер-К"", звітують у Telegram відомства.

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На Дніпропетровщині є руйнування через падіння уламків

Над Дніпропетровщиною збили 13 безпілотників та крилату ракету, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак. "Внаслідок падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство, гараж та авто. Вогонь рятувальники оперативно приборкали.", - пише він у Telegram.

Також повідомляється про влучання та падіння уламків на територію промислового підприємства в Павлограді.  Є руйнування виробничих об'єктів. Про постраждалих, за словами очільника ОВА, інформація не надходила. Окрім того, російські війська знову обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, внаслідок чого пошкоджені два приватні будинки та господарська споруда. 

На Куп'янськ на Харківщині росіяни скинули авіабомбу

На Харківщині протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру та мирне населення Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів, зазначають у Харківській ОВА. "13:50 ворог завдав удару керованою авіабомбою по м. Куп'янськ. Пошкоджено 6 приватних житлових будинків, складська будівля та 4 багатоповерхові житлові будинки. Зазнали поранення 76-річний чоловік та 57-річна жінка. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості.", - написав керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram вранці у вівторок.

Напередодні вранці російські війська вдарили 5-ма ракетами С-300 по околицях Харкова. "Зафіксовано влучання в землю, пошкоджено господарську будівлю, підсобні приміщення бюро ритуальних послуг. Одна з ракет влучила на території навчального містечка одного з вишів, не спричинивши масштабних руйнувань. Без постраждалих", - наводять в ОВА подробиці удару.

Над Миколаївщиною збили 16 дронів

На Миколаївщині знищили 16 ударних російських дронів, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. "Вночі, 3 жовтня, о 04:02 фіксувалися артилерійські ворожі обстріли по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає", - додав він у Telegram.

На Луганщині фіксують мінометні обстріли

На Луганщині від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Макіївка, Невське та Білогорівка, повідомив керівник Луганської ОВА Артем Лисогор. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Удар РФ по Краматорську: як живуть мати і донька... без ніг

 

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Топтема

Український пожежник ліквідує наслідки влучання дрону

Вночі над Україною збито 29 російських "шахедів" і ракету

Політика3 жовтня 2023 р.
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