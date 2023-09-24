Росіяни намагались відновити позиції в районі Кліщіївки - ГШ

Війська РФ намагались відновити втрачені позиції в районі Кліщіївки та Авдіївки на Донеччині, проте не мали успіху. Про це повідомляє генеральний штаб збройних сил України (ЗСУ) у вечірньому зведенні в неділю, 24 вересня.

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Протягом доби, за даними ГШ, відбулось 24 бойових зіткнення. Російська армія завдала одного ракетного та 44 авіаційних ударів, здійснила 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Зокрема, за даними генштабу, артилерійських та мінометних обстрілів на Сіверському та Слобожанському напрямках зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Мощенка, Карповичі Чернігівської області; Яблунівка, Рясне, Пожня Сумської області та Одноробівка, Баранівка, Вовчанськ, Вільхуватка, Строївка Харківської області. У ГШ наголошують, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

"На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районі східніше Богданівки та південно-східніше Білої Гори Донецької області. Ворог намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області, але успіху не мав. Завдав авіаційних ударів поблизу Кліщіївки, Андріївки, Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області", - йдеться на офіційній сторінці відомства у Facebook.

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На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують наступальну операцію. За даними генштабу, ЗСУ успішно відбили військ РФ в районі Роботиного Запорізької області. "Ворог завдав авіаційних ударів в біля Вербового, Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Левадне, Гуляйполе, Єгорівка, Новоданилівка, Новоандріївка, Плавні Запорізької області", - повідомляють у генштабі ЗСУ. Під обстрілами впродовж доби також перебували і населені пункти у Херсонській області.

Водночас авіація Сил оборони України завдала восьми ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ. Підрозділи ракетних військ уразили два зенітно-ракетних комплекси, чотири артилерійських засоби та склад боєприпасів військ РФ, повідомили у генштабі ЗСУ.