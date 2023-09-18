РФ намагається відбити Кліщівку і Андріївку - Міноборони

Сили оборони України звільнили населені пункти Кліщіївка та Андріївка на Бахмутському напрямку, але росіяни намагаються відбити їх назад. Про це у понеділок, 18 вересня, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram. За її словами, "ворог намагається з усіх сил повернути втрачені позиції”.

За словами Маляр, українські війська за минулий тиждень звільнили 2 квадратних кілометри території в районі Бахмуту, а загалом звільнена під Бахмутом площа складає 51 квадратний кілометр.

Бої за Кліщіївку та Андріївку

Інформація щодо звільнення населеного пункту Андріївка з'явилась 15 вересня. Про це повідомила 3-тя окрема штурмова бригада. Це невелике село з населенням близько 60 людей в 10 кілометрах на південь від Бахмута, що адміністративно входить до громади міста. Російські війська захопили його в кінці листопада минулого року.

Щодо Кліщіївки, то про наступ ЗСУ в її напрямі міноборони повідомило ще 24 червня. Президент України Володимир Зеленський у зверненні в неділю, 17 вересня, підтвердив її звільнення.

"А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє саме в районі Бахмута. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада, славетна 95-та й Обʼєднана штурмова бригада Національної поліції "Лють". Кліщіївка! Молодці!", - сказав Зеленський.