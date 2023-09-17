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Генерал США: Контрнаступ України послідовний

Анастасія Шепелева
17 вересня 2023 р.

Марк Міллі відкинув критику контрнаступу ЗСУ, назвавши його "послідовним". Між тим Київ офіційно підтвердив взяття під контроль Кліщіївки, що на Донеччині.

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Українські військові керують "Гепардом"
Українські військові керують "Гепардом"Фото: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що контрнаступ української армії "не провалився". 

"Вони (українські війська. - Ред.) не зазнали невдачі. Знаю, що є деякі коментарі про те, що цей наступ якимось чином провалився. Він не провалився", - сказав Міллі в інтерв'ю американському телеканалу CNN, оприлюдненому у неділю, 17 вересня. Були часткові успіхи, зазначив він і додав, що "Україна має велику бойову силу".

Водночас генерал зазначив, що контрнаступ просувається повільніше, ніж очікувалося. "Але він "послідовний", - наголосив Міллі.

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ЗСУ звільнили Кліщіївку

Ввечері неділі, 17 вересня, у Збройних силах України офіційно заявили про деокупацію Кліщіївки на Донеччині. 

"Можу підтвердити (звільнення. - Ред.). Деталей поки що немає. Ведуться стабілізаційні дії, закріплення на позиціях, роботи з розмінування", - розповів у коментарі DW речник східного угруповання військ, капітан Ілля Євлаш. 

Звільнення Кліщіївки відбулося силами 80 окремої десантно-штурмової бригади, 5 окремої штурмової бригади та Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють", додав він. Відео з населеного пункту опублікували в офіційних акаунтах соцмереж бойових підрозділів. Також про взяття під контроль населеного пункту написав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Напередодні міністерство оборони Росії поширило повідомлення, що ЗСУ нібито "безсупішно намагалися витіснити війська РФ з Кліщіївки та Андріївки". До того, 15 вересня, генеральний штаб ЗСУ повідомив про звільнення села Андріївка на південному фланзі Бахмутського напрямку, а також про успішне відбиття атак в районі Кліщіївки.

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