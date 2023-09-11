Маляр розповіла про досягнення ЗСУ на фронті за тиждень

Українські підрозділи досягли успіху в районах населених пунктів Андріївка і Кліщіївка, вони просуваються і на інших ділянках східного фронту, повідомила Ганна Маляр.

Протягом минулого тижня, з 4 до 10 вересня, Збройні сили України (ЗСУ) звільнили два квадратних кілометри територій на Бахмутському напрямку. "За минулий тиждень звільнена територія там склала близько двох квадратних кілометрів", - повідомила в понеділок, 11 вересня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.

За її словами, успіху українські підрозділи досягли, зокрема, в районах населених пунктів Андріївка і Кліщіївка. "Під Бахмутом у нас звільнено на сьогоднішній день вже 49 квадратних кілометрів", - зазначила Маляр.

Заступниця міністра додала, що війська РФ також намагалися атакувати позиції, звільнені ЗСУ раніше біля Бахмута, але безуспішно.

Також вона повідомила, що російські підрозділи продовжують атакувати українські позиції на Куп'янському та Лиманському напрямах, а також в Мар'їнці і Авдіївці, але Сили оборони України відбивають напади. "Минулого тижня по всій лінії східного фронту було близько восьми тисяч обстрілів і ворог використав близько 370 тисяч боєприпасів", - зауважила заступниця міністра.

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Маляр додала, що ЗСУ мали частковий успіх в районі Опитного і Новомайорського і зараз закріплюються на зайнятих позиціях.

На південному напрямі також тривають наступальні дії, за минулий тиждень там ЗСУ звільнили 1,5 квадратного кілометра.

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