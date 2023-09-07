Прорив України в контрнаступі: що він означає?

Упродовж тижнів здавалося, що контрнаступ України на південному фронті застопорився. Тепер же ЗСУ вдалося прорвати першу лінію російської оборони. Експерти вважають, що для РФ починається найтяжче.

Довгий час український контрнаступ ніби буксував, а лінії фронту ледь зміщувалися. Та тепер Україна, судячи з усього, досягла прориву на вирішальному південному фронті під Запоріжжям. Днями ЗСУ повідомили, що змогли прорвати першу лінію оборони російських військ і зараз продовжують контрнаступ в районі Мелітополя - під Новоданилівкою та Новопрокопівкою. Крім того, за наявними даними, Київ повернув собі три квадратні кілометри поблизу Бахмута на Донеччині.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський повідомив британській газеті The Observer, що наразі війська знаходяться між першою та другою лініями російської оборони на півдні України. Останніми днями надходили повідомлення про просування українських сил поблизу села Роботине. На даний момент російські війська серією контратак намагаються повернути втрачені території.

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Чому прорив дався так важко?

Прориву спочатку очікували набагато раніше. Але український контрнаступ тривалий час гальмувався величезними мінними полями, що ускладнювало просування військ або евакуацію поранених, пояснив Тарнавський.

Інженерні машини були дуже затребувані при розчистці мінних полів, 12 серпня 2023 Фото: VIACHESLAV RATYNSKYI/REUTERS

Повідомляється, що сили евакуації також потрапили під сильний вогонь під час проходження мінних полів. Австралійський військовий аналітик Аллан Орр вважає, що у НАТО недостатньо озброїли та навчили українські сили. Про це він заявив американському тижневику Newsweek.

Як вдалося прорватися попри труднощі?

Частково це можна пов'язувати зі станом російських військ. Засновник батальйону донецьких сепаратистів "Восток" Олександр Ходаковський заявив, що його сили зазнали "надзвичайного фізичного та психологічного навантаження" під час оборони південно-східних районів, окупованих РФ. Посилаючись на заяву Ходаковського, Інституті вивчення війни (ISW) зробив висновок, що ситуація для Росії погіршилася.

Далі в звіті ISW вказується, що російські військові перебувають під постійним вогнем української артилерії і що Ходаковський не впевнений, "чи зможуть вони, змучені та виснажені, оборонятися від майбутнього наступу України на цій ділянці фронту".

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Як оцінювати прорив ЗСУ?

Експерти вважають прорив справді позитивним зрушенням для українських військ. За словами Тарнавського, російські війська присвятили близько 60 відсотків свого часу та ресурсів першій лінії оборони.

І навпаки, лише близько 20 відсотків доступних ресурсів виділено для другої та третьої ліній оборони. Саме тому ISW оцінює, що українські війська просуваються вперед, тоді як російські перебувають у дедалі скрутнішому становищі.

Військовий експерт Маркус Койпп (Marcus Keupp) сказав в ефірі німецької інформаційно-аналітичної передачі ZDFheute, що нинішні зусилля ЗСУ спрямовані не на вражаючий військовий прорив, як у фільмах, а на те, щоб знайти прогалини в російській обороні.

Ці прогалини мають бути "завширшки у близько п'ять-десять кілометрів, щоб (українським військам. - Ред.) проштовхнути через них важку техніку або резерви". Койпп вважає, що українські сили перебувають в процесі пошуку таких прогалин. "Отже, це дуже небезпечний момент для російських військ", - каже оглядач.

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Що далі?

Тарнавський зазначив, що українські війська просуваються до окупованих Росією міст Токмак і Мелітополь, розташованих не дуже далеко від Азовського моря. Поки немає даних про те, наскільки велика вже відвойована територія в цьому районі. Мета України - продовжити шлях до Азовського моря, на 90 кілометрів південніше, щоб розрізати російське угруповання.

Койп сказав ZDFheute, що Токмак має вирішальне значення, оскільки через цю територію проходить кілька важливих автомагістралей і одна життєво важлива залізнична колія. Це означало би, що російська логістика може бути "дуже ефективно" відрізана, сказав Койпп. Це робить Токмак "свого роду сторожовим постом" для території, що тягнеться далі до Чорного моря.

Якщо Україна досягне узбережжя Чорного моря в тій точці, аби бути здатною обстрілювати Крим, Койпп вважає, що війна для Росії буде стратегічно програна.

У подкасті німецького тижневика Stern експерт з питань безпеки Крістіан Меллінґ (Christian Mölling) заявив, що Україні залишилося близько двох місяців до того, як важкі погодні умови унеможливлять масштабніші переміщення. Але великим виграшем, сказав він, стане те, якщо Україні вдасться "вбити клин" південніше, "щоб під вогнем артилерії можна було тримати весь масив суші, що тягнеться до Азовського моря". Це значно б уповільнило забезпечення російських військ.