Генсек НАТО закликав наростити виробництво зброї в Європі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав наростити виробництво озброєння на території європейських країн-членів Альянсу. "Нам необхідно швидше відновлювати і розширювати нашу промислову базу, щоб ми могли збільшити поставки в Україну і поповнити власні запаси", - заявив він в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, опублікованому в суботу, 10 лютого. Нинішні темпи виробництва, на думку Столтенберга, підходять для мирного часу, але не для масштабного конфлікту.

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Водночас генсек НАТО нагадав, що Альянс не шукає війни з Росією, але має підготуватися до конфронтації, яка може тривати десятиліття. Він підкреслив, що не дати Володимиру Путіну перемогти в Україні - важливе завдання: "Якщо Путін переможе в Україні, немає жодних гарантій, що російська агресія не пошириться на інші країни".

Україна потребує військової допомоги

Наприкінці січня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що все, чого Україна досягла за два роки війни, опиниться в небезпеці без допомоги Сполучених Штатів. Своєю чергою, американський Конгрес уже кілька місяців не може ухвалити законопроєкт про виділення військової допомоги союзникам через політичні розбіжності між представниками Республіканської та Демократичної партії.

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Водночас федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) раніше заявляв, що Німеччина не зможе замінити в питанні допомоги Україні США. У цьому питанні з ним солідарний глава опозиційної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz): "Німеччина, звісно, не може нести цю відповідальність за лідерство самотужки", - вважає він.

Нещодавно американське видання Bloomberg повідомляло, що Євросоюз зможе надати Україні до 1 березня лише 600 тисяч снарядів замість обіцяного мільйона. Причина в постійних затримках у виробництві та побоюваннях з приводу виснаження власних запасів.