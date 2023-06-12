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Гендиректор МАГАТЕ Гроссі їде в Україну

Валерій Сааков
24 хв. тому

Під час свого чергового візиту до України гендиректор МАГАТЕ має намір оцінити ситуацію на Запорізькій АЕС і здійснити ротацію місії МАГАТЕ посиленим складом.

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Гендиректор МАГАТЕ Гроссі їде в Україну
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (архівне фото) Фото: Lenin Nolly/Agencia EFE/IMAGO

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що відбув до України для зустрічі з президентом країни Володимиром Зеленським. Про це Гроссі написав у понеділок, 12 червня, в своєму Twitter-аккаунті.

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"У дорозі в Україну для зустрічі із президентом Зеленським і з метою представити програму допомоги в ліквідації наслідків катастрофічного розливу Каховського водосховища", - написав він.

Згідно з повідомленням, Гроссі має намір оцінити ситуацію на Запорізькій АЕС і провести ротацію місії інспекторів МАГАТЕ посиленим складом.

Раніше практично одразу після руйнування греблі Каховської ГЕС і розливу Каховського водосховища Гроссі оголосив запуск програми допомоги Україні. Він зазначив, що за допомогою використання ядерних методів МАГАТЕ визначить вплив затоплення на питну воду, здоров'я людей, ґрунт й управління водними ресурсами, а також оцінить цілісність критичної інфраструктури.

Минулого тижня гендиректор МАГАТЕ також визнавав, що його плани проведення ротації спостерігачів агентства на ЗАЕС потребують узгодження з міністерствами оборони Росії та України.

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