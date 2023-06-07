Через підрив Каховської ГЕС глава МАГАТЕ приїде в Україну

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі через руйнування Каховської гідроелектростанції (ГЕС) особисто вирушить наступного тижня на Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС), окуповану Росією, де відбудеться ротація експертів агентства. Про це Гроссі повідомив ввечері 6 червня.

"Через події, що викликають занепокоєння після руйнування греблі Каховської ГЕС я очолю наступну ротацію місії МАГАТЕ з підтримки та допомоги на ЗАЕС наступного тижня з посиленою командою. Вирішальний момент для ядерної безпеки", - написав він у своєму Twitter-акаунті.

Перед цим з Гроссі провів телефонну розмову президент України Володимир Зеленський. "Обговорили шляхи мінімізації ризиків для безпеки ЗАЕС. Домовились про візит пана Гроссі до України", - написав Зеленський у Telegram.

У традиційному вечірньому відеозверненні президент зазначив, що закликав гендиректора МАГАТЕ "прямо й недвозначно засудити сьогоднішній російський теракт і до максимуму збільшити наші зусилля, щоб звільнити ЗАЕС".

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МАГАТЕ оцінило наслідки руйнування Каховської ГЕС

Раніше МАГАТЕ повідомило, що хоча рівень води у водосховищі, яке постачає Запорізьку АЕС, падав протягом дня, на об'єкті є резервні варіанти, і немає короткострокового ризику для ядерної безпеки.

В агентстві зазначили, що ЗАЕС не зможе більше качати воду з водосховища, якщо її рівень опуститься нижче 12,7 метра. "Оскільки повний ступінь пошкодження греблі ще не відомий, а швидкість втрати води коливається, неможливо точно передбачити, коли це (падіння рівня нижче 12,7 метра. - Ред.) може статися. Однак, якщо поточний курс збережеться, цей рівень може бути досягнутий у найближчі кілька днів", - попередили в агентстві, додавши, що на ЗАЕС є альтернативні джерела води для охолодження реакторів.

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