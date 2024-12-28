"Газпром" оголосив про припинення поставок газу в Молдову

У російському концерні "Газпром" заявили, що не постачатимуть газ у Молдову з 1 січня. У Молдові наголошують, що першочергово від цього постраждає Придністров'я.

У російському газовому концерні "Газпром", повідомили, що з 1 січня 2025 року буде призупинений експорт газу в Молдову - нібито через заборгованість останньої.

У повідомленні, яке компанія поширила у суботу, 28 грудня, наголошується, що вона залишає за собою права, передбачені контрактом, зокрема право в односторонньому порядку розірвати договір з акціонерним товариством "Молдовагаз".

Водночас у повідомленні російського концерну не йдеться про те, що з 1 січня 2025 року припиниться транзит російського газу через Україну - це основний маршрут поставок в Молдову.

"Молдовагаз": Постраждає Придністров'я

У АТ "Молдовагаз" підтвердили, що отримали повідомлення "Газпрому". Водночас, із повідомлення акціонерного товариства випливає, що внаслідок цього рішення "Газпрому" у першу чергу постраждає Придністров'я, що контролюється самопроголошеною Придністровською Молдавською Республікою, а не решта території Молдови на правому березі Дністра.

"Починаючи з грудня 2022 року весь природний газ, що поставляється ПАТ "Газпром" в обсязі 5,7 мільйона кубометрів на добу, передавався АТ "Молдовагаз" у придністровський регіон Республіки Молдова. Водночас природний газ для споживачів правого берега Дністра купувався на регіональних та європейських ринках. Слід наголосити, що АТ "Молдовагаз" законтрактувало необхідні обсяги газу, які повністю забезпечать все споживання Правобережжя до кінця березня 2025 року", - йдеться в повідомленні.

Росія постачає в Молдову близько двох мільярдів кубометрів газу на рік, який через Україну транспортується у Придністров'я, уточнює агенція Reuters. Саме там розташована Молдавська (Кучурганська) ДРЕС, яка забезпечує електроенергією Молдову.

Прем'єр-міністр Молдови: Росія використовує енергію у якості політичної зброї

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан засудив рішення російського концерну і відкинув його закиди щодо боргу. "Це рішення ще раз підтверджує намір Кремля залишити жителів придністровського регіону без світла і тепла посеред зими", - написав Речан у Facebook, звинувативши Росію у використанні енергії як політичної зброї.

Прем’єр країни наголосив, що Молдова вже диверсифікувала джерела постачання газу, щоб зменшити залежність від єдиного постачальника для правого берега і готова впоратися "з будь-якою ситуацією, що виникне внаслідок рішення Кремля".

Російська сторона вважає, що Молдова має сплатити борг за минулі поставки природного газу, нагадує Reuters. За підрахунками РФ, цей борг становить 709 мільйонів доларів. Міжнародний аудит, на результати якого посилається уряд Молдови, оцінив цей борг у 8,6 мільйона доларів.

За словами прем'єр-міністра Речана, нині Молдова розглядає наявні варіанти правових дій, зокрема, імовірність звернення до міжнародного арбітражу для вирішення цього питання.