"Газпром" і Молдова домовилися про постачання газу на п'ять років

Російська корпорація "Газпром" ввечері у п'ятницю, 29 жовтня, повідомила про продовження газового контракту із урядом Молдови.

"Газпром" і АТ "Молдовагаз" (газотраспортна та газопостачальна компанія Молдови - Ред.) продовжили контракт на постачання російського газу споживачам Молдови з 1 листопада 2021 року терміном на п'ять років на взаємовигідних умовах", - зазначається у повідомленні російського газового монополіста.

"Сторони досягли домовленості щодо формули ціни, аудиту боргу "Молдовагазу" і подальшого діалогу щодо погашень", - прокоментував результати триденних перемовин у Санкт-Петербурзі речник МЗС Молдови Даніель Вода.

Деталі нової угоди сторони не розкривають. Втім, джерело інформагенції "Інтерфакс" в молдовському уряді стверджує, що в контракті затверджена формула, запропонована молдовською стороною: ціна поставок буде формуватися щоквартально з урахуванням цін на нафту та газ за попередні дев'ять місяців.

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Надзвичайний стан закінчується?

Термін дії попереднього контракту між "Газпромом" та "Молдовагазом" сплив наприкінці вересня. В жовтні Молдова отримувала газ за короткотерміновим контрактом ціною 790 доларів за тисячу кубометрів - на 44 відсотки дорожче, ніж раніше. Водночас "Газпром" скоротив обсяги поставок на третину, вимагаючи сплатити борги попередніх років, які сягають 709 мільйонів доларів.

Через нестачу блакитного палива Молдова оголосила про режим надзвичайного стану до 22 листопада. Країна вдалася до короткотермінових закупок газу в України та Польщі. Водночас уряд країни поскаржився на політичний тиск з боку Росії і заручився підтримкою ЄС, який виділив Молдові 60 мільйонів євро допомоги та заявив, що вбачає у газовій кризі у Молдові геополітичний тиск з боку Москви.

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