"Газпром" погрожує Молдові зупиненням поставок газу

Російський державний газовий монополіст "Газпром" може повністю відмовитися від подальших поставок газу до Молдови, якщо Кишинів не погасить борг і не домовиться про умови нового контракту. Про це в суботу, 23 жовтня, заявив офіційний представник російської енергетичної компанії Сергій Купріянов, повідомивши, що борг Молдови за поставлений газ становить 433 мільйони доларів, а з урахуванням прострочки платежів загальна сума заборгованості становить 709 мільйонів.

"При цьому представники Молдови чомусь не хочуть визнавати суму заборгованості, що накопичилася. Представникам Молдови також не подобається ціна на газ, хоча ціноутворення тут зрозуміле і прозоре", - сказав Купріянов.

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При цьому він повідомив, що "Газпром" готовий подовжити контракт на поставки газу Молдові за умови повного погашенні боргу. "Незважаючи на борги, що накопичилися, молдовська сторона звертається з проханням подовжити контракт на поставку газу на жовтень і листопад цього року. "Газпром" і тут іде назустріч, уклав контракт на жовтень і готовий подовжити контракт на листопад у тому випадку, якщо молдовська сторона повністю оплатить поставки за вересень і жовтень поточного року", - стверджує він.

Переговори РФ і Молдови щодо газу

Напередодні безрезультатно завершилися дводенні російсько-молдовські переговори, що відбулися за участі заступника голови адміністрації президента Росії Дмитра Козака. Згідно з повідомленнями ЗМІ, Росія запропонувала Молдові знижку 25 відсотків, однак молдовська сторона наполягала на 50 відсотках, посилаючись на брак коштів.

У той же день парламент Молдови запровадив у країні режим надзвичайного стану через дефіцит газу. Він діє в період з 22 жовтня по 20 листопада.

Як заявив в суботу віцепрем'єр, міністр інфраструктури і регіонального розвитку Молдови Андрій Спину, пропозиції "Газпрому", зроблені під час переговорів, невигідні для його країни. "Республіка Молдова не може погодитися платити за газ вищу ціну, ніж всі інші держави в регіоні", - написав політик у соцмережах.

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Що стосується поставок додаткових обсягів газу за жовтень - по п'ять мільйонів кубометрів на добу, - то російська сторона обіцяла здійснити їх негайно, повідомив Андрій Спину.