ЄС звинуватив Кремль у використанні газу як зброї проти Молдови

Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у четвер, 28 жовтня, звинуватив Росію у використанні газу як "геополітичної зброї" у протистоянні з Молдовою. "Ми бачимо спроби "Газпрому" чинити політичний тиск в обмін на зниження ціни на газ", - зазначив він після зустрічі з прем'єр-міністеркою Молдови Наталією Гаврилицею в Брюсселі.

Милого тижня уряд Молдови оголосив про 30-денний режим надзвичайного стану через енергетичну кризу, викликану планами російської корпорації "Газпром" підвищити ціни на блакитне паливо на 44 відсотки.

Напередодні, 27 жовтня, Брюссель запропонував Кишиневу 60 мільйонів євро допомоги, щоб стабілізувати ситуацію. Боррель назвав цей транш лише першим кроком, наполягаючи на тому, щоб гроші пішли на підтримку найбільш вразливих верств населення, "а не в кишеню "Газпрому".

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Російський "Газпром" вимагає від Молдови сотні мільйонів доларів боргу

Газ підвищеного тиску

Наталія Гаврилиця, привітавши європейський транш, також попросила в ЄС "більше технічної допомоги, експертів, політичної підтримки", передає AFP.

Уряд Молдови, сформований в серпні цього року після перемоги на виборах пропрезидентської партії "Дія і солідарність" (PAS), пообіцяв розбудовувати тісніше зв'язки з Євросоюзом.

У вересні сплив термін дії контракту на постачання газу між "Газпромом" і Молдовою. Сторони не можуть дійти згоди щодо умов нового контракту, адже "Газпром" пропонує підвищення ціни з 550 доларів за тисячу кубометрів до 790 доларів. До того ж російська сторона наполягає на сплаті істотного боргу за поставки - близько 700 мільйонів доларів.

Цього тижня Наталія Гаврилиця підписала контракт на постачання природного газу з Польщі, що стало першою в історії Молдови купівлею газу з альтернативних джерел.

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