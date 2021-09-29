Президент Німеччини пообіцяв Молдові підтримку Берліна на шляху реформ

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) пообіцяв Молдові підтримку в реформах та зближенні з ЄС. "Реформи в Молдові, мабуть, є найбільш обнадійливим розвитком у всьому регіоні. (...) Ми, німці, бачимо себе партнером та адвокатом цього регіону", - сказав він у середу, 29 вересня, під час візиту до Кишинева, цитує інформагенція dpa.

Штайнмаєр наголосив, що успіх програми реформ президентки Молдови Майї Санду безумовно важливий для народу Молдови, але також є важливим для Європи та Німеччини. "Європейському Союзу потрібні стабільні та процвітаючі східні сусіди", - зазначив президент ФРН.

Майя Санду своєю чергою підкреслила важливість розбудови двостронніх відносин, зазначивши, що "Німеччина завжди була для нас важливим та гідним довіри партнером".

Штайнмаєр від імені німецького уряду оголосив про пакет допомоги Молдові у розмірі 10 мільйонів євро, які передбачені на гарантування енергозабезпечення, зміцнення системи охорони здоров'я та розбудову регіональної співпраці.

Це - перший візит президента Німеччини до Молдови з часу здобуття країною незалежності.