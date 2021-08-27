Зеленський обговорив з президенткою Молдови Санду економічну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президенткою Молдови Майєю Санду в п'ятницю, 27 серпня, в Кишиневі обговорив перспективи торговельно-економічного співробітництва, зокрема реалізацію інфраструктурних проєктів. "Відносини України та Молдови мають величезний потенціал, і сьогодні нам треба максимально сконцентрувати зусилля для його використання", - наголосив Зеленський, повідомляється на сайті українського президента.

Сторони позитивно оцінили роботу зі зведення прикордонного мостового переходу через Дністер на українсько-молдовському кордоні. Крім того, глави держав обговорили повернення українських енергетичних компаній на молдовський ринок постачання електроенергії.

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Зеленський також подякував Санду за участь у саміті "Кримської платформи" та приєднання до його декларації. "Як і раніше, Україна та Молдова взаємно підтримують суверенітет і територіальну цілісність одна одної в міжнародно визнаних кордонах. Ваша особиста участь у саміті "Кримської платформи" ще раз підтвердила цю позицію та продемонструвала наші спільні прагнення протистояти зовнішньому тиску", - зазначив він.

Лідери держав наголосили на необхідності подальшої тісної співпраці у форматі "асоційованого тріо"для поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС, а також для просування нових можливостей у рамках "Східного партнерства". "Ми вважаємо, що в нас не може бути жодних питань щодо наших дружніх взаємин", - наголосив Зеленський.

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Раніше повідомлялося, що український президент на зустрічі з очільниками Молдови та Румунії в Кишиневі заявив, що очікує визнання європейської перспективи України, Грузії та Молдови, як учасниць "асоційованого тріо", з боку країн ЄС.