 У Молдові затвердили новий уряд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2021

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Новини

У Молдові затвердили новий уряд

У Молдові привели до присяги новий уряд країни. Це вдалося зробити після кількох місяців політичної невизначеності в країні.

Будівля парламенту Молдови

Будівля парламенту Молдови (архівне фото)

Парламент Молдови в п'ятницю, 6 серпня, затвердив новий уряд країни на чолі з Наталією Гаврилицею, повідомляє агенція "Інтерфакс". За вотум довіри новому уряду і його програму діяльності "Молодова хороших змін" проголосував 61 депутат від пропрезидентської партії "Дія і солідарність" (PAS). Усього ж у парламенті Молдови 101 депутат.

При цьому опозиційні фракції блоку комуністів і соціалістів, а також партії "Шор" за затвердження нового складу уряду не голосували.

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Одразу після голосування члени нового кабінету міністрів були приведені до присяги президенткою Молдови Майєю Санду. У другі половині дня має відбутися перше засідання нового уряду. У його складі - чотири віце-прем'єри, серед яких міністр закордонних справ Ніку Попеску. Міністром оборони став Анатолій Носатий, міністром внутрішніх справ Алла Ревенко.

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Нагадаємо, 11 липня в Молдові відбулися дострокові парламентські вибори, на яких перемогла проєвропейська партія нинішньої президентки PAS. Очільниця країни призначила дострокові вибори до парламенту після того, як протягом трьох місяців після виборів не вдалося сформувати уряд. 15 квітня Конституційний суд Молдови за запитом президентки ухвалив рішення, згідно з яким були всі підстави для розпуску парламенту.

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