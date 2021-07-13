Масові звільнення держчиновників у Молдові: зміна еліт?

На своєму першому засіданні 9 серпня новий уряд Молдови на чолі з прем'єр-міністеркою Наталією Гаврилицею, яка представляє партію "Дія та солідарність", відправив у відставку майже всіх держсекретарів міністерств, глав державних відомств та агентств. Звільнений з посади й посол Молдови в Російській Федерації Володимир Головатюк.

Як заявила в інтерв'ю місцевим ЗМІ глава кабміну Гаврилиця, пропрезидентська партія "Дія та солідарність" (ПДС) готує закон, котрий дозволить звільнити генпрокурора Олександра Стояногло. Його відставки вже давно вимагають депутати цієї партії. Експерти розійшлися в своїх оцінках: одні вважають, що таким чином правляча нині ПДС реалізує свою передвиборну програму, і кажуть про перспективу якісних змін у країні, інші - про розчищення місця для "своїх людей".

Читайте також: Коментар: Перемога партії Санду як історичний шанс для Молдови

"ПДС хоче перезапустити систему"

На засіданні уряду прем'єрка закликала міністрів у перші місяці роботи бути "наполовину прокурорами".

Прем'єрку Молдови Наталію Гаврилицю цікавлять схеми, за допомогою яких крали гроші в держави

"Мене й громадян цікавлять схеми, за допомогою яких з підвідомчих вам міністерств і установ крали гроші. Дуже прошу перевірити всі контракти про держзакупівлі, які підписувались останнім часом. Також прошу проінформувати нас про те, які фірми уклали контракти про держзакупівлі, які процеси держзакупівель здаються вам підозрілими: проведення тендера або ціни на товари чи послуги, що надаються", - сказала вона.

Тим часом частина відправлених у відставку чиновників заздалегідь подали заяви про звільнення "за власним бажанням". 9 серпня уряд задовольнив їхні прохання. У числі тих, хто відмовився від посади добровільно, - глава Агентства земельних відносин та кадастру Анатолій Гілаш. ЗМІ неодноразово писали про його дорогу нерухомість та бізнес, у тому числі про те, що фірма його дружини виграла великий тендер на ремонт доріг. Аудитори Рахункової палати дійшли висновку про завищені ціни на роботу й матеріали, але нікого не було притягнуто до відповідальності.

Дехто з відправлених у відставку держслужбовців давно себе скомпрометував, їм нема чого робити в публічному управлінні, впевнений політичний аналітик Олексій Тулбуре: "Відставка Гілаша й низки інших персон пов'язана саме з очищенням системи. Що ж стосується держсекретарів, то їх змінює будь-який уряд".

"У влади благородні наміри - вона хоче перезапустити країну. Люди хочуть не зміни політичних еліт, а нової моделі життя", - каже експерт в інтерв'ю DW. Він, однак, не береться прогнозувати, "у що все це виллється, чи буде якісна зміна ситуації".

"Це звичайна політична заміна"

На думку політолога Корнелія Чури, "поки що жодної чистки немає, це звичайний політичний процес, як за будь-якої зміни влади. Він не дуже правильно оформлений, тому що держсекретарі міністерств отримали посади за конкурсом, їх не можна просто так звільняти, але тим не менше, нічого незвичного тут немає".

Дострокові парламентські вибори відбулись у Молдові 11 липня

"Важливо не просто прибрати людей з посад, а розплутати корупційну схему, порушити кримінальні справи. Ми цього поки що не бачимо і швидко не побачимо", - поділився експерт своєю думкою з DW. Він вважає, що коли "закінчиться рутинний процес розчищення місця, портфелі отримають наближені до правлячої ПДС люди, як це зазвичай буває".

Однак спікер парламенту Ігор Гросу переконаний, що під час підбору кадрів застосовуватиметься "політичний і професійний" критерій. "Ми візьмемо професійних людей, відповідальність за яких лежатиме на плечах ПДС. Якщо виконуватимуть роботу - підуть уперед, якщо ні - зроблять крок убік", - цитували спікера місцеві ЗМІ.

Чи знімуть генпрокурора?

За словами Гросу, звільнити можна "будь-кого, хто не виконує своїх завдань", у тому числі затвердженого парламентом генерального прокурора. На його думку, нинішній очільник Генпрокуратури Олександр Стояногло не виправдав очікувань. Спікер парламенту звертає увагу на те, що суспільство чекає на розслідування гучних справ, пов'язаних з виведенням в офшори з молдавських банків мільярдів доларів США, з розплутуванням корупційних схем.

Увечері 9 серпня в ефірі одного з місцевих телеканалів голова кабміну Гаврилиця повідомила, що уряд змінить законодавство, щоб звільнити чинного главу Генпрокуратури. "Система буде приведена в порядок", - пообіцяла прем'єрка, додавши, що до закону будуть внесені зміни, котрі дозволяють давати оцінку діям генпрокурора.

Президентка Майя Санду після парламентських виборів 11 липня

Як вважає екс-представник Молдови в ЄСПЛ Станіслав Павловський, правляча ПДС може змінити закон, але його "не можна змінювати в інтересах когось". "Відсутність стабільності законодавства тягне за собою його непередбачуваність. Закони не повинні залежати від того, хто переміг на виборах", - вказує Павловський.

Стояногло очолив прокуратуру в період правління соціалістів. Він отримав посаду за конкурсом у листопаді 2019 року. Конституція передбачає повну незалежність генпрокурора від інших гілок влади. Президент може достроково звільнити керівника генпрокуратури з посади, якщо той сам подав заяву про відставку, у випадку конфлікту інтересів і в деяких інших випадках. Звільнення генпрокурора відбувається на підставі судового рішення, яке набуло чинності, або рішення Вищої ради прокурорів.

Після перемоги на дострокових парламентських виборах 11 липня ПДС отримала всю повноту влади. У партії 63 мандати в парламенті зі 101. В уряді, сформованому 6 серпня, - члени партії та близькі до неї люди. Президентка Майя Санду - також висуванка ПДС і колишня її лідерка.