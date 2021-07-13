 Масові звільнення держчиновників у Молдові: зміна еліт? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 11.08.2021

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Європа

Масові звільнення держчиновників у Молдові: зміна еліт?

Уряд звільнив майже всіх держсекретарів міністерств і керівників деяких відомств. Може втратити свою посаду й генпрокурор. DW - з оцінками та прогнозами експертів.

Партія Дія й солідарність має у парламенті Молдови абсолютну більшість

Партія "Дія й солідарність" має у парламенті Молдови абсолютну більшість

На своєму першому засіданні 9 серпня новий уряд Молдови на чолі з прем'єр-міністеркою Наталією Гаврилицею, яка представляє партію "Дія та солідарність", відправив у відставку майже всіх держсекретарів міністерств, глав державних відомств та агентств. Звільнений з посади й посол Молдови в Російській Федерації Володимир Головатюк.

Як заявила в інтерв'ю місцевим ЗМІ глава кабміну Гаврилиця, пропрезидентська партія "Дія та солідарність" (ПДС) готує закон, котрий дозволить звільнити генпрокурора Олександра Стояногло. Його відставки вже давно вимагають депутати цієї партії. Експерти розійшлися в своїх оцінках: одні вважають, що таким чином правляча нині ПДС реалізує свою передвиборну програму, і кажуть про перспективу якісних змін у країні, інші - про розчищення місця для "своїх людей".

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"ПДС хоче перезапустити систему"

На засіданні уряду прем'єрка закликала міністрів у перші місяці роботи бути "наполовину прокурорами".

Прем'єрку Молдови Наталію Гаврилицю цікавлять схеми, за допомогою яких крали гроші в держави

Прем'єрку Молдови Наталію Гаврилицю цікавлять схеми, за допомогою яких крали гроші в держави

"Мене й громадян цікавлять схеми, за допомогою яких з підвідомчих вам міністерств і установ крали гроші. Дуже прошу перевірити всі контракти про держзакупівлі, які підписувались останнім часом. Також прошу проінформувати нас про те, які фірми уклали контракти про держзакупівлі, які процеси держзакупівель здаються вам підозрілими: проведення тендера або ціни на товари чи послуги, що надаються", - сказала вона.

Тим часом частина відправлених у відставку чиновників заздалегідь подали заяви про звільнення "за власним бажанням". 9 серпня уряд задовольнив їхні прохання. У числі тих, хто відмовився від посади добровільно, - глава Агентства земельних відносин та кадастру Анатолій Гілаш. ЗМІ неодноразово писали про його дорогу нерухомість та бізнес, у тому числі про те, що фірма його дружини виграла великий тендер на ремонт доріг. Аудитори Рахункової палати дійшли висновку про завищені ціни на роботу й матеріали, але нікого не було притягнуто до відповідальності.

Дехто з відправлених у відставку держслужбовців давно себе скомпрометував, їм нема чого робити в публічному управлінні, впевнений політичний аналітик Олексій Тулбуре: "Відставка Гілаша й низки інших персон пов'язана саме з очищенням системи. Що ж стосується держсекретарів, то їх змінює будь-який уряд".

"У влади благородні наміри - вона хоче перезапустити країну. Люди хочуть не зміни політичних еліт, а нової моделі життя", - каже експерт в інтерв'ю DW. Він, однак, не береться прогнозувати, "у що все це виллється, чи буде якісна зміна ситуації".

"Це звичайна політична заміна"

На думку політолога Корнелія Чури, "поки що жодної чистки немає, це звичайний політичний процес, як за будь-якої зміни влади. Він не дуже правильно оформлений, тому що держсекретарі міністерств отримали посади за конкурсом, їх не можна просто так звільняти, але тим не менше, нічого незвичного тут немає".

Дострокові парламентські вибори відбулись у Молдові 11 липня

Дострокові парламентські вибори відбулись у Молдові 11 липня

"Важливо не просто прибрати людей з посад, а розплутати корупційну схему, порушити кримінальні справи. Ми цього поки що не бачимо і швидко не побачимо", - поділився експерт своєю думкою з DW. Він вважає, що коли "закінчиться рутинний процес розчищення місця, портфелі отримають наближені до правлячої ПДС люди, як це зазвичай буває".

Однак спікер парламенту Ігор Гросу переконаний, що під час підбору кадрів застосовуватиметься "політичний і професійний" критерій. "Ми візьмемо професійних людей, відповідальність за яких лежатиме на плечах ПДС. Якщо виконуватимуть роботу - підуть уперед, якщо ні - зроблять крок убік", - цитували спікера місцеві ЗМІ.

Чи знімуть генпрокурора?

За словами Гросу, звільнити можна "будь-кого, хто не виконує своїх завдань", у тому числі затвердженого парламентом генерального прокурора. На його думку, нинішній очільник Генпрокуратури Олександр Стояногло не виправдав очікувань. Спікер парламенту звертає увагу на те, що суспільство чекає на розслідування гучних справ, пов'язаних з виведенням в офшори з молдавських банків мільярдів доларів США, з розплутуванням корупційних схем.

Увечері 9 серпня в ефірі одного з місцевих телеканалів голова кабміну Гаврилиця повідомила, що уряд змінить законодавство, щоб звільнити чинного главу Генпрокуратури. "Система буде приведена в порядок", - пообіцяла прем'єрка, додавши, що до закону будуть внесені зміни, котрі дозволяють давати оцінку діям генпрокурора.

Президентка Майя Санду після парламентських виборів 11 липня

Президентка Майя Санду після парламентських виборів 11 липня

Як вважає екс-представник Молдови в ЄСПЛ Станіслав Павловський, правляча ПДС може змінити закон, але його "не можна змінювати в інтересах когось". "Відсутність стабільності законодавства тягне за собою його непередбачуваність. Закони не повинні залежати від того, хто переміг на виборах", - вказує Павловський.

Стояногло очолив прокуратуру в період правління соціалістів. Він отримав посаду за конкурсом у листопаді 2019 року. Конституція передбачає повну незалежність генпрокурора від інших гілок влади. Президент може достроково звільнити керівника генпрокуратури з посади, якщо той сам подав заяву про відставку, у випадку конфлікту інтересів і в деяких інших випадках. Звільнення генпрокурора відбувається на підставі судового рішення, яке набуло чинності, або рішення Вищої ради прокурорів.

Після перемоги на дострокових парламентських виборах 11 липня ПДС отримала всю повноту влади. У партії 63 мандати в парламенті зі 101. В уряді, сформованому 6 серпня, - члени партії та близькі до неї люди. Президентка Майя Санду - також висуванка ПДС і колишня її лідерка.

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    Самотні діти Молдови

    "Країна без батьків"

    Ольга, Сабрина і Кароліна три роки жили самі. Тим часом їхня мати працювала доглядальницею за старими в Італії. Спати жінці доводилося у коридорі на розкладачці. У фотоальбомі "Країна без батьків" фотограф Андреа Діфенбах розповідає про дітей і батьків з Молдови, які живуть у розлуці.

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    12-річна господиня

    Найстарша донька Ольга "перебрала на себе роль матері, робила сир, випікала хліб і дбала про те, аби молодші сестри навчалися у школі", - пригадує Андреа Діфенбах. Вимушена самостійність цих дітей дуже схвилювала фотографку з німецького Вісбадена.

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    Самотні діти Молдови

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    Так каже Кароліна, маленька сестричка Ольги, майже щоразу, коли телефоном спілкується з мамою. "На перший погляд, діти добре справляються із ситуацією", - каже Діфенбах. "Але такі сім’ї, як ця, насправді розірвані. Наслідки цього, імовірно, буде відчутно років за 20, коли діти будуть дорослими".

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    Допомога бабусі

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    Самотні діти Молдови

    Знак любові з чужини

    Батьки регулярно надсилають передачі дітям. Чого тільки у них не буває – і попкорн, і просте яблуко з італійського супермаркету. "Вони, певно, хоч і не такі смачні як свіжі молдавські яблука, але ж нерідко такі посилки – єдина можливість батьків засвідчити свою любов", - зауважує фотографка з Німеччини.

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    Багаторічна розлука

    Людмила, яка прибирає у будинках шести італійських господарів, довгих сім років не бачилася зі своїм сином Славеком. Через свій нелегальний статус багато батьків не можуть відвідувати своїх дітей. Адже на кордоні їх спитали би про документи. Сьогодні у Людмили вже є дозвіл на перебування в Італії і вона змогла забрати сина до себе.

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    Самотні діти Молдови

    Тяжка праця за кордоном

    Аби прогодувати дітей у Молові, Олена і Ваня збирають кавуни в Італії. Вони дзвонять дітям щодня. Коли йде дощ, роботи в них нема – так само як і заробітку. Поневіряння батьків Андреа Діфенбах також не залишила поза увагою.

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    Самотні діти Молдови

    Співчуття не зайве

    "Мені хотілося би, аби люди у Західній Європі через мої світлини замислилися над тим, чи не залишилися часом у їхньої прибиральниці вдома діти, яким життям вона взагалі живе", - каже Діфенбах. "Батьківська любов має бути зрозуміла кожному", - додає вона.

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    Самотні діти Молдови

    Діти – лише на фото

    Батькам, долю яких зобразила Андреа Діфенбах, не залишалося нічого іншого, окрім як бачити своїх дітей лише на фотографіях. Їхати на заробітки змушує нужденність. "Вони не знали, як купити дітям шкільне приладдя на наступний навчальний рік", - ділиться враженнями фотографка. Як і Україна, Молдова - одна з найбідніших країн Європи. Середня зарплатня тут не перевищує 200 євро.

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    Самотні діти Молдови

    "Без штучного пафосу"

    За проект "країна без батьків" Андреа Діфенбах була відзначена у Німеччині премією журналістської мережі n-ost, яка спеціалізується на висвітленні подій у Східній Європі. "Це фотографії, які показують наслідки поглиблення прірви у рівні життя між регіонами Європи. Зроблено це без штучного пафосу і саме тому – дуже переконливо", - каже член журі Ларс Бауерншмітт.

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    Самотні діти Молдови

    Зрозуміти життя співвітчизників

    Андреа Діфенбах представила свій фотоальбом і в Молдові. "Чимало людей там здивувалися, наскільки важко насправді живеться їхнім родичам за кордоном. Адже про життя "заробітчан" вони знали лише те, що розповідали їм посилки з продуктами та одягом", - каже фотографка. Німці нині мають нагоду побачити її роботи у міському музеї Вісбадена.

    Автор: Александра Шерле, Євген Тейзе


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Докладно

Партія Дія й солідарність має у парламенті Молдови абсолютну більшість

Масові звільнення держчиновників у Молдові: зміна еліт?

Уряд звільнив майже всіх держсекретарів і керівників деяких відомств. DW - з оцінками та прогнозами експертів.  

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