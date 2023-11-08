G7 виступає за просування "формули миру" по Україні

Глави МЗС країн "Групи семи" у Токіо обговорили ситуацію в Україні і скоординували її подальшу підтримку на тлі напруження на Близькому Сході. У G7 обіцяють і надалі запроваджувати санкції проти РФ.

Міністри закордонних справ країн Великої сімки за результатами проведення зустрічі щодо України у Токіо погодилися, що у G7 лишатимуться єдиними у своїй позиції щодо запровадження жорстких санкцій проти Росії та щодо надання рішучої підтримки Україні навіть в умовах напруженості на Близькому Сході. Про це йдеться у підсумковому пресрелізі, оприлюдненому у середу, 8 листопада, на сайті МЗС Японії, яка нині головує у "Групі семи".

Сесія, присвячена Україні, тривала 80 хвилин. На ній також був присутній верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

"G7 прискорить зусилля для середньо- та довгострокового відновлення та відбудови в єдності державного та приватного секторів" , - йдеться у повідомленні. Також міністри виокремили необхідність просувати процес "формули миру" разом з міжнародними партнерами.

Делегати зустрічі в Токіо цього дня також обговорили кризу на Близькому Сході після терористичних атак на Ізраїль ісламістського ХАМАСу та гуманітарну ситуацію в Секторі Гази.

Засудження КДНР за постачання зброї Росії

Міністри закордонних справ G7 також рішуче засудили неодноразові запуски балістичних ракет, які здійснила Північна Корея, а також поставки зброї з КНДР до Росії, які у G7 вважають прямим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

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Українсько-японська конференція з відновлення

Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава окремо зауважила, що її країна оголосила і наразі реалізовує допомогу Україні на загальну суму 7,6 мільярда доларів. Також Токіо планує провести на початку наступного року японсько-українську конференцію з питань сприяння економічному відновленню.

Міністри закордонних справ країн G7 - Великобританії, США, Франції, Італії, Японії, Канади та Німеччини - продовжать зустріч 8 листопада з консультаціями щодо ситуації в Україні та Індо-Тихоокеанському регіоні.