Міністри G7 узгоджуватимуть позицію щодо Сектора Гази

Глави МЗС країн G7 проводять дводенну зустріч у Токіо. На порядку денному - гуманітарне припинення вогню у Секторі Гази та "оборонна парасолька" для України.

На тлі збільшення закликів та вимог до припинення вогню у Секторі Гази міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) проводять дводенну зустріч у Токіо задля вироблення спільної позиції у війні між Ізраїлем та радикальною ісламістською організацією ХАМАС.

Після прибуття до Японії у вівторок, 7 листопада, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, що вона "інтенсивно агітує за гуманітарне припинення вогню" з огляду на страждання цивільного населення на палестинській території.

За словами Бербок, протягом останніх кількох днів вона обговорювала з партнерами, як ці паузи можуть бути організовані "з точки зору часу і географії". Водночас міністерка наголосила, що країни G7 підтримують право Ізраїлю на самооборону. Країна має право і обов'язок захищати своє населення "в рамках міжнародного права", додала вона.

Другою ключовою темою зустрічі у Токіо міністрів закордонних справ G7 буде війна РФ проти України. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба долучиться до обговорень через відеозв'язок. Як зазначила Бербок, ітиметься про підготовку "зимової оборонної парасольки" для України.

Блінкен: G7 повинна "мати один чіткий голос"

Перед зустріччю міністрів держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що це "дуже важливий момент (...) для G7". Тепер група повинна "мати один чіткий голос". На зустрічі Блінкен поінформує колег по G7 про результати своєї нещодавньої поїздки на Близький Схід, а також про "прогрес, досягнутий у наданні гуманітарної допомоги цивільному населенню в Секторі Гази і в зусиллях щодо стримування конфлікту", повідомив високопоставлений представник Держдепартаменту США.

В рамках своїх посередницьких зусиль на Близькому Сході Блінкен зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і палестинським президентом Махмудом Аббасом, а також відвідав Кіпр, Ірак і Туреччину.

Нетаньяху допустив можливість тактичних пауз в Секторі Гази

Напередодні президент США Джо Байден провів розмову з Нетаньяху щодо можливості "тактичних пауз" у бойових діях в Секторі Гази. За результатами розмови досягнення домовленостей не відбулося. Утім, після неї Нетаньяху заявив в інтерв'ю американському телеканалу ABC News, що Ізраїль готовий розглянути можливість "тактичних невеликих пауз" під час бойових дій у Секторі Гази. За словами ізраїльського прем'єра, паузи можуть бути зроблені для полегшення доставки гуманітарної допомоги або забезпечення можливості виходу заручників, яких утримують бойовики ХАМАСу.

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Нагадаємо, США та Ізраїль виключають загальне припинення вогню у Секторі Гази, оскільки вважають, що це надасть правлячому там ХАМАСу можливість перегрупуватися. Уряд ФРН також відкидає цю ідею. При цьому під час голосування резолюції Генеральної Асамблеї ООН, що закликає до "негайного гуманітарного припинення вогню", США висловились "проти", а Німеччина та інші країни G7 утрималися. Єдина країна з G7, яка проголосувала за резолюцію, - Франція. У цьому зв'язку міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила перед зустріччю міністрів G7, що на ній обговорюватиметься необхідність "реагувати на потреби цивільного населення в Секторі Гази і поважати міжнародне гуманітарне право".