G7 створює "механізм" для відновлення інфраструктури України

Міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) домовились на зустрічі в Німеччині створити "координаційний механізм" для відновлення інфраструктури України, пошкодженої російськими ударами. Про це йдеться в їхній заяві від п'ятниці, 4 листопада, за підсумками дводенної зустрічі.

"Сьогодні ми створюємо координаційний механізм G7, щоб допомогти Україні відремонтувати, відновити і захистити її критично важливу енергетичну та водну інфраструктуру", - цитує комюніке агентство AFP.

У ньому зазначається, що Росія намагається тероризувати мирне населення України ракетними ударами по цивільних та інфраструктурних об'єктах, зокрема, енергетичних і водних. У G7 нагадали, що напади на цивільне населення та інфраструктуру є воєнними злочинами. "Ми знову підтверджуємо нашу рішучість забезпечити повну відповідальність за ці злочини та злочини проти людяності", - йдеться в заяві. Велика сімка також учергове висловила намір підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".

Українська енергетична інфраструктура перебуває під особливим прицілом російських атак уже місяць. За даними української влади, руйнувань зазнали близько 40 відсотків енергетичних об'єктів. Унаслідок цього запроваджують тимчасове обмеження електропостачання в різних областях України. Жителів просять запасатися водою, заощаджувати струм і бути готовими до відключення електроенергії.

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Збільшення видобутку нафти та "стеля цін"

Також міністри заявили, що будь-яке використання хімічної, біологічної або ядерної зброї Росією матиме "серйозні наслідки". "Безвідповідальна ядерна риторика Росії є неприйнятною", - йдеться в заяві.

Міністри закордонних справ Великої сімки (G7) на зустрічі в Німеччині 4 листопада Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Крім того, вони домовились завершити запровадження "стелі" цін на російську нафту, яка постачається морським транспортом, протягом "найближчих тижнів". Водночас міністри закликали нафтовидобувні країни збільшити видобуток, пише агенція Reuters. Це має допомогти допомогти знизити ціни на нафту після того, як місяць тому Організація країн-експортерів нафти ОПЕК+ вирішила скоротити видобуток на два мільйони барелів на добу.

Протягом останніх тижнів США та інші представники Великої сімки вели напружені переговори щодо безпрецедентного плану встановлення граничної ціни на російську нафту та ембарго на її морські перевезення, якщо нафта та нафтопродукти з РФ будуть придбані дорожче встановленої ціни. Сама ціна ще не визначена. Однак, за даними ЗМІ, обговорюється діапазон 40-60 доларів за барель російської сирої нафти.

Відповідно до шостого пакету санкцій Європейського Союзу ембарго має набути чинності 5 грудня. Мета обмежень - скоротити доходи до російського бюджету, з якого фінансується війна проти України. Своєю чергою Росія вже заявила, що припинить морські постачання нафти до країн, які підтримають запровадження "цінової стелі".

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