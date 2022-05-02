ФРН та Індія поглиблюють співпрацю, попри розбіжності щодо Росії

Німеччина та Індія мають намір поглиблювати співпрацю, попри розбіжності через війну Росії проти України. Про це заявили канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді у понеділок, 2 травня, після урядових консультацій у Берліні, зазначивши, що обидві країни прагнуть побудови стратегічного партнерства.

За словами Шлольца, Німеччина до 2030 року виділить 10 мільярдів євро на спільні проєкти у галузі захисту клімату та розвитку альтернативної енергетики. На зустрічі в Берліні було підписано всеосяжну угоду щодо міграції, а також 14 декларацій про наміри, у тому числі про кооперацію у виробництві та використанні "зеленого" водню.

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Виступаючи перед пресою, Шольц і Моді особливо виділяли теми, за якими вони не мають розбіжностей. З цієї причини індійська сторона не допустила запитання журналістів, оскільки одна з головних суперечностей - війна в Україні. У той час як Шольц вкотре звинуватив Росію в порушенні міжнародного права і закликав Кремль негайно припинити війну та "безглузді вбивства", Моді заявив, що ця війна матиме не переможців, а лише тих, хто програв. А також зазначив, що через неї особливо постраждають країни, що розвиваються, які зіштовхнуться зі зростанням цін та перебоями в постачанні необхідних товарів.

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Індія, що є одним з провідних імпортерів російської зброї, з моменту нападу Росії на Україну намагається триматися нейтрально. У той час як західні країни поступово відмовляються від російського вугілля, нафти та газу, Індія натомість збільшила закупівлю російської нафти, почасти через великі знижки, надані Росією. Не критикуючи Індію безпосередньо, Шольц закликав до тіснішої співпраці демократій світу. "Ми повинні розглядати демократію як справу людства, що нас об'єднує і за яку ми несемо відповідальність", - сказав канцлер.

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