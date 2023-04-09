Естонія збільшить оборонні видатки до 3 відсотків ВВП

На тлі війни РФ проти України Естонія збільшить витрати на оборону до трьох відсотків ВВП на наступні чотири роки. Торік обсяг витрат, які Таллін спрямував на армію, становив 2,3 відсотка ВВП.

В Естонії видатки на оборону протягом наступних чотирьох років будуть збвільшені до трьох відсотків ВВП. Про це йдеться в коаліційній угоді, підписаній Партією реформ, Соціал-демократичною партією (SDE) та Eesti 200, пише агентство "Інтерфакс-Україна" у неділю, 9 квітня.

"Ми на чотири роки гарантуємо довгострокові витрати на держоборону у розмірі трьох відсотків ВВП, плюс витрати, пов'язані з прийомом союзників, - йдеться в угоді. Це суттєве збільшення, адже, згідно з держбюджетом Естонії, у 2022 році обсяг витрати на оборону склав 2,3 відсотка.

Головними напрямками розвитку Сил оборони Естонії у найближчі чотири роки будуть - розвиток багатошарової системи протиповітряної оборони, зміцнення територіальних військ, а також збільшення виробництва боєприпасів, зброї та дронів. Крім того, коаліція ставить за мету в прискореному порядку зайнятися розвитком військового навчального полігону Нурсипалу, а також збільшити особовий склад територіальних військ до 20 тисяч осіб.

НАТО прагне збільшення витрат на оборону

Після того, як Росія анексувала український півострів Крим країни-члени НАТО поставили за мету витрачати щонайменше два відсотки свого ВВП на оборону до 2024 року. Втім, більшість союзників по Альянсу ще не досягли заявленої цілі. Так, витрати Німеччини на оборону у 2022 році мали становити 1,44 відсотка. Досягти ж цілі в два відсотки ВВП в уряді ФРН планують до 2025 року. А от Бельгія планує досягти рівня у 1,54 відсотка лише до 2030 року.

Читайте також: Більше ніж два відсотки ВВП: країни НАТО думають над збільшенням витрат на оборону

Серед країн НАТО найбільшу частку свого ВВП на оборону торік витратила Греція - 3,76 відсотка. За нею йшли США з 3,47 відсотка, які в абсолютних цифрах витратили на оборону 822 мільярди доларів - понад удвічі більше, ніж усі інші країни Альянсу разом узяті. На третьому місці була Польща з 2,42 відcотка. Утім, уже у 2023 році Польща планує витратити на оборону чотири відсотка свого ВВП.

Показник у два відсотки ВВП уже неактуальний

Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не виключав ухвалення рішень про збільшення бюджетних витрат країн-членів НАТО на оборону. "Цільовий показник у два відсотки спочатку був розрахований на десятиліття, тобто до 2024 року, тож ми маємо його оновити вже зараз", - зазначав генсек. Нову ціль для оборонних витрат можуть встановити в липні цього року на саміті НАТО у Вільнюсі, пояснював Столтенберг.