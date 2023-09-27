Естонія закликала країни НАТО збільшити видатки на оборону

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала країни НАТО брати приклад з країн Балтії і суттєво збільшити видатки на оборону. Естонія збільшить їх до 3,2 відсотка ВВП.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала країни Північноатлантичного альянсу (НАТО) брати приклад із країн Балтії і суттєво збільшити видатки на оборону. Про це вона сказала у вівторок, 26 вересня, на полях Щорічної балтійської конференції з оборони (ABCD).

"Це те, що я також пропагую на рівні НАТО", - цитує Каллас агентство dpa. Вона нагадала, що Естонія наступного року збільшить оборонну статтю бюджету до 3,2 відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП).

"Подивіться на 1988 рік, коли всі союзники по НАТО витрачали понад один відсоток свого ВВП на оборону. І чому? Тому що вони вважали небезпеку серйозною. Але зараз небезпека більша, ніж під час Холодної війни, тому що війна повернулася в Європу", - наголосила Каллас.

ABCD проходить у Таллінні 26 та 27 вересня. З заході беруть участь представники країн Балтії, а також інших країн НАТО та України. Також на конференції має виступити міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius).

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Збільшення витрат на оборону в НАТО

Під час липневого саміту НАТО у Вільнюсі країни-члени Альянсу погодилися встановити рівень оборонних видатківу розмірі не менше двох відсотків від свого ВВП. Зокрема, Німеччина пообіцяла це зробити вже наступного року, але уряд ФРН відмовився внести це положення у закон і юридично закріплювати цю обіцянку.

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Нагадаємо, країни-члени НАТО зобов'язалися до 2024 року наростити оборонні видатки до двох відсотків від ВВП на саміті Альянсу у Вельсі в 2014 році. Це рішення не мало зобов'язуючого характеру і далеко не усі країни-члени НАТО витрачають гроші на оборону на такому рівні. Утім, відтоді більшість країн-членів суттєво збільшили оборонні видатки.