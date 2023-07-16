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Естонія закупить боєприпасів на понад 1,2 мільярда євро

Олександр Куницький | Віталій Кропман
2 год. тому

Витрати на оборону Естонії планується довести до трьох відсотків ВВП. Протягом чотирьох років країна закупить боєприпасів на понад 1,2 мільярда євро.

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Прапор Естонії
Прапор ЕстоніїФото: Ilja Enger-Tsizikov/Zoonar/picture alliance

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур затвердив план розвитку військового відомства на 2024-2027 роки, який передбачає, зокрема, закупівлю боєприпасів на загальну суму понад 1,2 мільярда євро. Про це у неділю, 16 липня, повідомляє пресслужба військового відомства країни.

Зазначається, що "новий план розвитку міністерства оборони орієнтований на створення інфраструктури, необхідної для підтримки військового потенціалу". Зокрема, буде придбано ракетний комплекс середньої дальності для розвитку можливостей протиповітряної оборони, закуплено ракети класу "повітря-повітря", розпочнеться механізація маневрених частин, продовжиться накопичення запасів боєприпасів, яке було розпочате урядом країни у 2022 році. Також протягом найближчих чотирьох років буде закуплено боєприпасів на загальну суму понад 1,2 мільярда євро.

Крім того, план розвитку передбачає проведення реконструкції злітно-посадкової смуги на авіабазі Емарі, початок будівництва додаткових казарм та нових складів боєприпасів. Також відбудеться заміна сторожового корабля Pikker та буде виділено кошти на проєктування індустріального парку боєприпасів.

План ґрунтується на рекомендаціях НАТО

"Планування - ключове завдання національної оборони. Повномасштабна війна Росії проти України наочно показує, в які напрями нам необхідно інвестувати. Доведення видатків на оборону до трьох відсотків ВВП дозволить нам це зробити", - наголосив Певкур.

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План розвитку міністерства оборони на 2024-2027 роки ґрунтується на десятирічному Плані розвитку національної оборони до 2031 року та рекомендаціях НАТО, зазначили у відомстві.

Нагадаємо, країни-члени НАТО зобов'язалися нарощувати оборонні видатки до двох відсотків від ВВП на саміті Альянсу у Вельсі в 2014 році. Це рішення було ухвалено на тлі незаконної анексії Криму Росією та агресії Москви на Донбасі. Відтоді більшість країн-членів суттєво збільшили оборонні видатки.  

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