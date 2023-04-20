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Естонія анонсувала передачу Україні партії боєприпасів (ілюстративне фото)Фото: Nick Connolly/DW
ПолітикаЕстонія

Естонія передасть Україні снаряди та прилади нічного бачення

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Естонія надасть 155-мм снаряди, прилади нічного бачення та набої для стрілецької зброї в рамках спільної передачі країнами ЄС Україні мільйона боєприпасів для артилерії.

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Естонія надасть Україні артилерійські боєприпаси в рамках плану ЄС з передачі Києву мільйона снарядів, повідомляється у четвер, 20 квітня, на сайті міністерства оборони країни.

"Ініціатива Естонії надіслати Україні мільйон боєприпасів була схвалена інституціями ЄС з безпрецедентною швидкістю, і тепер Україна потребує швидких рішень від своїх європейських союзників, щоб ці боєприпаси дійсно потрапили до країни", - заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, наводяться його слова у повідомленні.

За його словами, Естонія передасть Україні 155-мм боєприпаси, а також прилади нічного бачення та набої для стрілецької зброї.

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"Завтра в (форматі - Ред.) Рамштайн я також зустрінуся з міністром оборони України Олексієм Резніковим, з яким ми обговоримо, як і що ще Естонія може зробити, щоб допомогти Україні", - сказав Певкур.

Артилерійські боєприпаси - критична військова потреба України

Разом з засобами протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси наразі є найбільш критичною військовою потребою України для протидії агресії РФ. Щомісяця Російська Федерація використовує від 600 тисяч до 1,8 мільйона снарядів проти України, зазначають у міноборони Естонії.

Щоб зменшити критичний розрив у можливостях РФ і України, держави-члени ЄС погодили рішення спільно надати щонайменше мільйон снарядів калібру 155 мм Києву.

Йдеться про план, який передбачає як передання снарядів із запасів країн Євросоюзу, так і спільні закупівлі для Збройних сил України (ЗСУ).

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