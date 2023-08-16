ЗМІ: Уряд ФРН відмовився юридично закріпити обороні витрати

Попри обіцянки Олафа Шольца витрачати щороку на оборону не менше двох відсотків ВВП, уряд ФРН відмовився внести це положення у закон.

Уряд Німеччини відмовився від намірів юридично зобов'язати себе щорічно виконувати встановлений НАТО показник військових витрат на рівні двох відсотків ВВП. Про це в середу, 16 серпня, повідомило агентство Reuters з посилання на власне джерело в німецькому уряді.

Відповідний пункт з проєкту закону про бюджетне фінансування, ухваленого урядом на чолі з канцлером Олафом Шольцом (Olaf Scholz) в середу, було терміново вилучено, повідомило джерело.

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Ця зміна означає, що Німеччина зможе дотримуватися своєї нинішньої обіцянки досягти цільового показника у два відсотки ВВП в середньому протягом п'яти років, зазначає Reuters. Це формулювання є м'якішим, ніж обіцянка Шольца у його промові 27 лютого 2022 року, через три дні після вторгнення Росії в Україну, в якій він оголосив про "зміну епох". "Відтепер ми будемо інвестувати понад два відсотки ВВП в нашу оборону рік за роком", - сказав тоді Шольц.

Речник німецького уряду відмовився коментувати деталі законопроєкту, зазначає агенція.

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У минулому союзники по НАТО різко критикували Берлін за те, що він не витрачає два відсотки свого валового внутрішнього продукту на оборону щорічно. Нагадаємо, країни-члени НАТО зобов'язалися нарощувати оборонні видатки до двох відсотків від ВВП на саміті Альянсу у Вельсі в 2014 році. Це рішення не мало зобов'язуючого характеру і далеко не усі країни-члени НАТО витрачають гроші на оборону на такому рівні. Утім відтоді більшість країн-членів суттєво збільшили оборонні видатки.

ПІд час липневого саміту НАТО у Вільнюсі країни-члени Альянсу погодилися встановити рівень оборонних видатків у розмірі не менше двох відсотків від свого ВВП. Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, вони взяли на себе "постійне зобов'язання" щодо досягнення цієї мети.