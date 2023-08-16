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ПолітикаНімеччина

ЗМІ: Уряд ФРН відмовився юридично закріпити обороні витрати

Максим Сидоржевський
16 хв. тому

Попри обіцянки Олафа Шольца витрачати щороку на оборону не менше двох відсотків ВВП, уряд ФРН відмовився внести це положення у закон.

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Канцлер ФРН Олаф Шольц
Канцлер ФРН Олаф ШольцФото: Michael Kappeler/dpa

Уряд Німеччини відмовився від намірів юридично зобов'язати себе щорічно виконувати встановлений НАТО показник військових витрат на рівні двох відсотків ВВП. Про це в середу, 16 серпня, повідомило агентство Reuters з посилання на власне джерело в німецькому уряді.

Відповідний пункт з проєкту закону про бюджетне фінансування, ухваленого урядом на чолі з канцлером Олафом Шольцом (Olaf Scholz) в середу, було терміново вилучено, повідомило джерело.

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Ця зміна означає, що Німеччина зможе дотримуватися своєї нинішньої обіцянки досягти цільового показника у два відсотки ВВП в середньому протягом п'яти років, зазначає Reuters. Це формулювання є м'якішим, ніж обіцянка Шольца у його промові 27 лютого 2022 року, через три дні після вторгнення Росії в Україну, в якій він оголосив про "зміну епох". "Відтепер ми будемо інвестувати понад два відсотки ВВП в нашу оборону рік за роком", - сказав тоді Шольц.

Речник німецького уряду відмовився коментувати деталі законопроєкту, зазначає агенція.

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У минулому союзники по НАТО різко критикували Берлін за те, що він не витрачає два відсотки свого валового внутрішнього продукту на оборону щорічно. Нагадаємо, країни-члени НАТО зобов'язалися нарощувати оборонні видатки до двох відсотків від ВВП на саміті Альянсу у Вельсі в 2014 році. Це рішення не мало зобов'язуючого характеру і далеко не усі країни-члени НАТО витрачають гроші на оборону на такому рівні. Утім відтоді більшість країн-членів суттєво збільшили оборонні видатки.  

ПІд час липневого саміту НАТО у Вільнюсі країни-члени Альянсу погодилися встановити рівень оборонних видатків у розмірі не менше двох відсотків від свого ВВП. Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, вони взяли на себе "постійне зобов'язання" щодо досягнення цієї мети.

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