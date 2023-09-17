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ПолітикаНімеччина

Генсек НАТО закликав Німеччину збільшити витрати на оборону

Ліза Ламбрехт | Роман Губа
17 вересня 2023 р.

Єнс Столтенберг закликав владу ФРН підвищити витрати на оборону як мінімум до 2 відсотків ВВП і заявив, що не чекає швидкого кінця війни в Україні.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс СтолтенбергФото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Німеччину суттєво збільшити витрати на оборону. "У холодну війну, коли при владі перебували Конрад Аденауер (Konrad Adenauer) або Віллі Брандт (Willy Brandt), витрати на оборону становили від 3 до 4 відсотків ВВП", - зазначив глава альянсу в інтерв'ю медіагрупі Funke, опублікованому в неділю, 17 вересня. .

"Я сам був главою уряду (Норвегії. - Ред.) упродовж багатьох років і знаю, як важко виділяти більше грошей на оборону, коли також необхідні вищі витрати на охорону здоров'я, освіту чи інфраструктуру. Але коли напруженість зростає, витрати на оборону повинні бути збільшеними", - додав Столтенберг. Він нагадав про рішення липневого саміту НАТО у Вільнюсі, відповідно до якого було встановлено мінімальний розмір видатків на оборону у 2 відсотки ВВП.

При цьому, на думку генсека Північноатлантичного альянсу, країни НАТО мають готуватися до того, що війна РФ проти України триватиме довго. "Ми всі хочемо якнайшвидшого світу. Водночас ми маємо визнати, що якщо президент Зеленський та українці перестануть воювати, їх країни більше не буде", - сказав Столтенберг, додавши, що мир настане лише в тому випадку, якщо РФ припинить вести військові дії. Після укладання миру Києву будуть потрібні гарантії безпеки, упевнений генсек альянсу. "Немає сумнівів у тому, що зрештою Україна опиниться в НАТО", - наголосив він.

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