ЄС зняв частину санкцій з Януковича

Євросоюз не став продовжувати санкції щодо експрезидента України Віктора Януковича та його сина Олександра, запроваджені за розтрату державних коштів, але він залишився в іншому санкційному списку ЄС.

Рада Європейського Союзу не стала продовжувати санкції щодо експрезидента України Віктора Януковича (2010-2014) та його сина Олександра, а також щодо колишнього генерального прокурора України тих же часів Віктора Пшонки та його сина Артема, запроваджені в 2014 році за розтрату державних коштів.

У березні 2014 року ЄС запровадив штрафні заходи щодо Януковича, Пшонки та їхніх синів як "осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності в Україні щодо розслідування злочинів у зв'язку з розкраданням державних коштів та їхнім незаконним виведенням за межі" країни.

Строк дії санкцій завершився 6 вересня 2022 року, і офіційний Брюссель вирішив не продовжувати їх. Про це йдеться у повідомленні в Офіційному журналі Євросоюзу від 12 вересня.

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Янукович, як і раніше, перебуває під іншими санкціями ЄС

При цьому Янукович із сином, як і раніше, перебувають під іншими санкціями Євросоюзу. В серпні 2022 року проти них запровадили обмежувальні заходи "за їхню роль у підриві та загрозах територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України, стабільності та безпеки держави".

Януковичу з сином неодноразово вдавалося домагатися у європейських судах скасування санкцій. Як причину таких рішень суди назвали той факт, що Рада ЄС перед запровадженням обмежувальних заходів не переконалася, чи отримали Януковичі можливість використати право на захист в українських судах.

Оскільки ці заходи діють один рік і щорічно продовжуються, кожне таке рішення - це окремий юридичний акт, тому позови подавалися окремо за кожними річними санкціями.

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Шмигаль: Санкції відіграли свою роль - можна завершувати

У списку санкцій, з якого ЄС виключив Януковича, спочатку знаходилися 18 осіб, але поступово Брюссель виключав з нього фігурантів. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у 2021 році, коментуючи ці кроки ЄС, назвав такий розвиток подій закономірним. "Що стосується окремих фізичних осіб, то там, де санкції відіграли свою роль, кошти або цінності, які були вкрадені, повернуті, звичайно, там санкції можуть завершувати свою дію", - пояснював він.

Колишній генпрокурор України Руслан Рябошапка у розмові з DW тоді розкритикував заяву прем'єра, наголосивши, що українській владі насправді так і не вдалося повністю розслідувати корупцію попередників та повернути виведені Януковичем кошти. "У 2014 році Євросоюз запровадив санкції в обмін на обіцянки надати докази розкрадання коштів попередньою владою. А українська влада не змогла надати ці докази", - вказував він.

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