ЄС збирається встановити граничну ціну на газ з Росії

Попри погрози Росії залишити Європу без палива, ЄС цієї п'ятниці обговорить встановлення граничних цін на газ з РФ. Однак не всі члени блоку вважають, що це сприятиме вирішенню енергетичної кризи в Євросоюзі.

Після того, як минулого тижня країни Великої сімки (G7) оголосили про плани запровадити обмеження ціни на експорт російської нафти, країни-члени Європейського Союзу збираютсья погодити граничну ціну і на імпорт російського газу. "Ми повинні скоротити доходи Росії, які Путін використовує для фінансування цієї жорстокої війни проти України. Ми готові до цього", - написала у Twitter у середу, 7 вересня, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Вона додала, що якщо на початку агресії Росії проти України близько 40 відсотків імпорту газу до країн ЄС трубопроводами припадало на Росію, зараз ця частка становить лише 9 відсотків.

Росія погрожує залишити ЄС без палива

За кілька годин до заяви фон дер Ляєн президент Росії Володимир Путін попередив, що у відповідь на обмеження цін РФ може розірвати контракти на постачання. "Поставляти нічого не будемо поза межами контрактів. Нічого нав'язаного робити не будемо. І нам залишиться лише одне - як у відомій російській казці примовляти: "Мерзни, мерзни, вовчий хвіст", - заявив він на економічному форумі у Владивостоці, повідомляє російська агенція РБК.

Російський президент додав, що його країна може припинити постачання не лише газу, але й інших видів палива. "Ми не будемо постачати газ, нафту, вугілля, мазут - нічого не будемо постачати", - сказав Путін. Минулого тижня Росія повністю припинила постачання газу до Європи газогоном "Північний потік" на невизначений термін, посилаючись на несправності турбіни.

ЄС готує антикризові заходи

У п'ятницю, 9 вересня, міністри енергетики ЄС мають провести екстрену зустріч, щоб обговорити шляхи подолання енергетичної кризи, зокрема, розглянути й питання граничних цін на газ з РФ. Також Єврокомісія запропонує запровадити обов'язкове скорочення споживання електроенергії в години пік, повідомляє Reuters.

Також планується обмежити доходи компаній, що працюють у сфері ядерної та відновлюваної енергетики, які отримують вигоду від надзвичайно високих цін на електроенергію в Європі. "Джерела енергії з низьким вмістом вуглецю приносять несподівані доходи, які не відображають їхніх виробничих витрат (…) Настав час для споживачів отримати вигоду від низької вартості джерел енергії з низьким вмістом вуглецю, таких як відновлювані джерела енергії", - заявила фон дер Ляєн, яку цитує агенція AFP.

Відсутність єдності і інші проблеми ЄС

Тим часом міністр промисловості й торгівлі Чехії Йозеф Сікела вважає, що питання граничних цін на газ слід зняти з порядку денного зустрічі в п'ятницю, пише Reuters. "На мій погляд, це не конструктивна пропозиція. Це скоріше ще один спосіб накласти санкції на Росію, ніж фактичне вирішення енергетичної кризи в Європі", - зазначив він.

Близько половини всього виробництва алюмінію та цинку в Європейському Союзі було вимушено зупинено через енергетичну кризу, повідомила в середу галузева асоціація Eurometaux, пише Reuters. Вона закликала керівництво ЄС скоротити витрати на енергію, щоб запобігти остаточному закриттю заводів з виробництва металу.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччині планує виділити 65 мільярдів євро, щоб захистити споживачів і бізнес від стрімкого зростання цін. Понад 90 відсотків компаній середнього розміру в країні бачать зростання цін на енергоносії та сировину як серйозну або екзистенційну загрозу, повідомляє Reuters.