ЄС та Великобританія розширили санкції проти Ірану

ЄС та Великобританія розширили санкції проти Ірану18 листопада 2024 р.
Євросоюз розширив сферу дії обмежувальних заходів проти Ірану через військову підтримку ним агресивної війни Росії проти України, а також збройних груп та організацій на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря.
Новим рішенням, опублікованим у понеділок, 18 листопада, на сайті Ради ЄС, запроваджена заборона на експорт, передачу, постачання або продаж з ЄС до Ірану компонентів, що використовуються у розробці та виробництві ракет і безпілотників.
Євросоюз також заборонив будь-які операції з портами, які "належать, управляються або контролюються" фізичними та юридичними особами, які потрапили під санкції, або іншим чином використовуються для постачання Росії безпілотників, ракет, відповідних технологій і компонентів.
"Цей захід включає доступ до об'єктів портів і шлюзів, таких як Амірабад і Анзалі, і надання будь-яких послуг суднам", - йдеться в заяві. Амірабад і Анзалі - два іранські порти у Каспійському морі. Допомога може бути надана суднам, які її потребують за певних обставин, наприклад, з безпекових чи гуманітарних міркувань, додали в ЄС.
ЄС також запровадив обмежувальні заходи проти іранської державної судноплавної компанії IRISL, її директора Мохаммада Реза Хіабані та трьох російських судноплавних компаній - MG Flot, VTS Broker і Arapax - звинувачених у перевезенні зброї через Каспійське море.
Лондон запроваджує аналогічні санкції проти Тегерана
Великобританія у понеділок також оголосила нові санкції проти Ірану, заморозивши активи його повітряних і морських перевізників за перевезення балістичних ракет і військових вантажів до Росії для використання в Україні.
Активи авіакомпанії Iran Air та судноплавної компанії Islamic Republic of Iran Shipping Lines були заморожені, а вантажне судно "Port Olya-3", як доставляло зброю, не буде допущене до жодного порту Великої Британії, повідомило Міністерство закордонних справ країни.
Брюссель та Лондон раніше уже запровадили низку санкцій проти відомих іранських чиновників та організацій, включно з авіакомпаніями, звинувачених у військовому сприянні РФ.
Тегеран при цьому відкидає звинувачення Заходу в тому, що він передав Москві ракети або безпілотники для використання проти України.