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ЄС та Великобританія розширили санкції проти Ірану

Ольга Журавльова
18 листопада 2024 р.

Євросоюз розширив санкції щодо Ірану через підтримку війни РФ проти України. Вони спрямовані проти суден і портів, які переправляли Москві дрони, ракети і військові компоненти. Нові санкції запроваджує також Лондон.

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Плакат з іранськими ракетами
ЄС вводить нові санкції проти Ірану за постачання ракет і дронів РФФото: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press Wire/picture alliance

Євросоюз  розширив сферу дії обмежувальних заходів проти  Ірану  через військову підтримку ним агресивної війни Росії проти України, а також збройних груп та організацій на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря.

Новим рішенням, опублікованим у понеділок, 18 листопада, на сайті  Ради ЄС,  запроваджена заборона на експорт, передачу, постачання або продаж з ЄС до Ірану компонентів, що використовуються у розробці та виробництві ракет і безпілотників. 

Євросоюз також заборонив будь-які операції з портами, які "належать, управляються або контролюються" фізичними та юридичними особами, які потрапили під санкції, або іншим чином використовуються для постачання Росії безпілотників, ракет, відповідних технологій і компонентів.

"Цей захід включає доступ до об'єктів портів і шлюзів, таких як Амірабад і Анзалі, і надання будь-яких послуг суднам", - йдеться в заяві. Амірабад і Анзалі - два іранські порти у Каспійському морі. Допомога може бути надана суднам, які її потребують за певних обставин, наприклад, з безпекових чи гуманітарних міркувань, додали в ЄС.

ЄС також запровадив обмежувальні заходи проти іранської державної судноплавної компанії IRISL, її директора Мохаммада Реза Хіабані та трьох російських судноплавних компаній - MG Flot, VTS Broker і Arapax - звинувачених у перевезенні зброї через Каспійське море.

Лондон запроваджує аналогічні санкції проти Тегерана

Великобританія у понеділок також оголосила нові санкції проти Ірану, заморозивши активи його повітряних і морських перевізників за перевезення балістичних ракет і військових вантажів до Росії для використання в Україні.

Активи авіакомпанії Iran Air та судноплавної компанії Islamic Republic of Iran Shipping Lines були заморожені, а вантажне судно "Port Olya-3", як доставляло зброю, не буде допущене до жодного порту Великої Британії, повідомило Міністерство закордонних справ країни.

Брюссель та Лондон раніше уже запровадили низку санкцій проти відомих іранських чиновників та організацій, включно з авіакомпаніями, звинувачених у військовому сприянні РФ.  

Тегеран при цьому відкидає звинувачення Заходу в тому, що він передав Москві ракети або безпілотники для використання проти України.

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