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Наслідки атак по Києву у ніч на 28 травня
Наслідки атак по Києву у ніч на 28 травняФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
КонфліктиЄвропа

У ЄС обіцяють відповідальність для РФ за терор українців

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Після останніх атак РФ на Київ та Дніпро у ЄС наголосили на незворотності відповідальності Кремля за терор цивільних.

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Європейський Союз після останніх російських атак на Дніпро і Київ пообіцяв притягнути до відповідальності керівництво РФ за терор щодо цивільного населення. Про це заявила офіційна представниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі у Twitter  у неділю, 28 травня.

"Варварські напади Росії продовжуються, вбиваючи і тероризуючи цивільне населення: напад на лікарню в Дніпрі, тепер Київ на світанку Дня Києва. Російське керівництво і винні будуть притягнуті до відповідальності", - написала Массралі, зазначивши, що Євросоюз, як і раніше, готовий допомогти Україні захистити себе.

Рекордна атака дронів 

У ніч на 28 травня Росія випустила по Україні 59 ударних дронів, що є рекордом за час повномасштабної війни. За даними генерального штабу ЗСУ, оприлюдненими ввечері 28 травня, 58 з них знешкодили сили ППО України. Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про 54 пуски БпЛА та 52 збиті "Шахеди".

Основний удар РФ прийшовся на Київщину, де уламки спричинили пошкодження в трьох районах столиці. Одна людина загинула, є поранені. Водночас на Житомирщині росіяни вдарили по одному з інфраструктурних об'єктів. Крім того, як повідомляє Житомирська міська рада на своїй сторінці у Facebook, внаслідок нічної атаки безпілотників у Житомирі пошкоджено принаймні 26 будинків. "Переважно це місця загального користування багатоквартирних будинків. У сходових прольотах повилітало скло", - ідеться в повідомленні. Крім того, за даними міськради, пошкоджень зазнали деякі заклади освіти та охорони здоров'я. 

Кількість жертв у Дніпрі сягнула чотирьох

Між тим кількість жертв російського ракетного удару по поліклініці в Дніпрі, завданого в ніч на 26 травня, зросла до чотирьох людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак 28 травня. Серед жертв - 56-річний лікар, 64-річна працівниця зруйнованого медичного закладу та 57-річний працівник сусідньої ветеринарної клініки.

Унаслідок тієї атаки 30 людей дістали поранення, зокрема діти. П'ятеро людей досі госпіталізовані в тяжкому стані.

Наслідки російського ракетного удару по Умані та Дніпру

 

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