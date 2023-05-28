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Зруйнована лікарня в Дніпрі
Зруйнована лікарня в ДніпріФото: Vitalii Matokha/AFP
КонфліктиУкраїна

Удар по лікарні в Дніпрі: кількість жертв зросла до чотирьох

Ольга Журавльова
54 хв. тому

У Дніпрі дослідили фрагменти тіл на місці зруйнованої лікарні. Внаслідок влучання російської ракети в медзаклад 26 травня загинули четверо осіб.

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Кількість жертв російського ракетного удару по поліклініці в Дніпрі, завданого в ніч на 26 травня, зросла до чотирьох людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у Telegram у неділю, 28 травня.

"Стала відома доля трьох людей, які зникли безвісти під час ракетного удару по Дніпру. На жаль, вони загинули. Маємо результати дослідження фрагментів тіл, виявлених на місці трагедії", - написав він.

Серед жертв - 56-річний лікар, 64-річна працівниця зруйнованого медичного закладу та 57-річний працівник сусідньої ветеринарної клініки.

Правоохоронці проводять розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. 

Унаслідок тієї атаки 30 людей дістали поранення, в тому числі діти. П'ятеро осіб досі госпіталізовані в тяжкому стані. 

Будівля лікарні, в яку влучила ракета, частково зруйнована. Довкола місця прильоту пошкоджені понад 30 багатоповерхівок, більш ніж 20 приватних будинків, три школи, три дитячі садки, ліцей та стадіон.

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Наслідки російського ракетного удару по Умані та Дніпру

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Зруйнована лікарня в Дніпрі

Удар по лікарні в Дніпрі: кількість жертв зросла до чотирьох

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