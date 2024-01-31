Єрмак: Україна готова до добросусідства з Угорщиною

Нещодавня зустріч делегацій України і Угорщини була спрямована на покращення відносин між ними, заявив керівник ОПУ Андрій Єрмак в інтерв'ю угорському телеканалу.

Україна готова добросусідських відносин з Угорщиною, а нещодавня зустріч делегацій двох країн була спрямована на покращення відносин між ними. Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю угорському телеканалу М1 після нещодавніх переговорів в Ужгороді, повідомляє пресслужба ОПУ у середу, 31 січня.

"Перший і найважливіший меседж - що Україна готова до добросусідських відносин, до підтримання сусідських відносин", - сказав Єрмак.

Він також нагадав про закон щодо національних меншин, який український парламент ухвалив у грудні 2023 року. "Нещодавно ми спільно з Дмитром Кулебою та Петером Сіярто розмовляли з представниками угорської національної меншини, і вони сказали, що насправді ці проблеми мають лише технічний характер порівняно з тим, що спричиняє війна і що насправді потрібно розв’язати. Ця війна призвела до великої кількості жертв, зокрема й серед місцевих угорців", - наголосив Єрмак.

Читайте також: Єрмак: В Ужгороді зробили зробили "потужний крок" до зустрічі Зеленського і Орбана

Сіярто: Будапешт прагне повернення прав угорців в Україні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 29 січня здійснив візит до України, під час якого провів переговори зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою та Єрмаком в Ужгороді. На спільній пресконференції він наголосив: Угорщина прагне, щоб її нацменшині в Україні повернули "усі ті права, які вона мала до 2015 року". Він додав, що угорська сторона сформулювала прохання щодо забезпечення прав меншини в 11 пунктах. Вони, стосуються, зокрема, освіти та інших сфер.

Своєю чергою Кулеба заявив, що питанню прав нацменшин була присвячена значна частина зустрічі в Ужгороді, і сторони налаштовані на те, щоб це питання врегулювати.

Далі, за словами Кулеби, сторони домовилися, що під егідою МЗС двох країн буде зібрана спеціальна комісія, яка через 10 днів має представити на розгляд урядів обох країн конкретне бачення щодо того, як і які з перерахованих питань потребують вирішення або вже були врегульовані.

Читайте також: Кулеба та Сіярто в Ужгороді: дипломатична відлига між Україною та Угорщиною?