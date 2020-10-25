Ердоган знову порадив Макрону сходити до психіатра

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в неділю, 25 жовтня, знову заявив, що французькому президенту Емманюелю Макрону варто пройти психіатричне обстеження. За словами турецького лідера, "Макрон одержимий днями і ночами думками про Ердогана, тому йому дійсно необхідно пройти психіатричне обстеження", повідомляє агентство "Інтерфакс".

Напередодні висловлювання Ердогана призвели до дипломатичного скандалу між Францією і Туреччиною. Приводом стала заява турецького президента про те, що після висловів щодо ісламістів у Франції Макрон "має перевірити свій психічний стан".

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"Що за проблеми ця особа на ім'я Макрон має з ісламом та мусульманами? Перш за все, слід перевірити його психічний стан" - сказав президент Туреччини під час виступу на конгресі очолюваної ним Партії справедливості та розвитку 24 жовтня.

Після цього Франція відкликала свого посла з Анкари для консультацій. Такий вчинок у дипломатичному світі є одним з жестів, який демонструє незадоволення діями тої країни, або її керівництва, звідки відкликається посол. У той же час "відкликання для консультацій" не означає повного розриву співпраці, але є суттєвим показником напруженості між країнами.

У ЄС вважають неприйнятними висловлювання Ердогана

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель відреагував на вислювлювання Ердогана на адресу його французького колеги Еммануеля Макрона заявою про неприйнятність такої поведінки.

"Пропозиції президента Ердогана щодо президента Макрона неприйнятними. Звертаємося до Туреччини із закликом припинити (розкручувати) цю небезпечну спіраль конфронтації", - написав Боррель у своєму Twitter.

Вбивство учителя у Франції

Реакцію Ердогана викликали виступи Макрона у Франції після жорстокого вбивства 16 жовтня вчителя Самюеля Паті. 47-річному учителю історії та географії з коледжа у передмісті Парижа ісламіст жорстоко вбив після того, як Паті під час уроку, присвяченому свободі слова, показував учням опубліковані сатиричним виданням Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда.

Після цього вбивства Макрон неодноразово виступав з промовами. Так, 16 жовтня він прибув до місця убивства, де під час виступу наголосив, що вчителя було вбито через те, що він намагався прищепити своїм учням свободу слова та "свободу вірити чи не вірити". За словами президента Франції, країна й далі боротиметься проти "ворожості до просвіти" та пов'язаним із нею насильством. Макрон пообіцяв, що Франція "не відмовиться від карикатур" і що вчитель був убитий через те, що "ісламісти хочуть наше майбутнє".

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Також він пообіцяв змінити законодавство, щоб ще більше відокремити релігію і державу, і пообіцяв ретельніше контролювати джерела фінансування діяльності мечетей.

Пізніше у МВС Франції оголосили, що мають намір вислати з країни 231 ймовірного екстреміста.

Відносини Франції і Туреччини останнім часом є напруженими, зокрема через критику Макроном позиції Анкари щодо конфлікту у Нагірному Карабаху та у конфлікті в Середземному морі з Грецією.