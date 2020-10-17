Франція готує депортацію кількох сотень осіб після вбивства вчителя під Парижем

Уряд Франції має намір вислати з країни 231 ймовірного екстреміста після вбивства вчителя коледжу під Парижем. Глава МВС Франції Жеральд Дарманен доручив місцевій владі вжити відповідні заходи, повідомляє агенція новин Reuters у неділю, 18 жовтня, з посиланням на джерела в профспілці поліції.

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За словами співрозмовників агенції, 180 з цих осіб, яких мають намір депортувати, перебувають в ув'язненні, інших скоро затримають. Міністерство внутрішніх справ Франції на час публікації не підтвердило інформацію про заплановану депортацію.

Карикатури на пророка

16 жовтня в передмісті Парижа було жорстоко вбито 47-річного Самюеля Паті, який працював учителем історії та географії в коледжі в передмісті Парижа Конфлан-Сент-Онорін. Раніше, під час уроку, присвяченого свободі слова, він показував учням опубліковані сатиричним виданням Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда.

Свідки стверджують, що нападник, озброєний кухонним ножем, під час атаки вигукував "Аллаху акбар!" За даними слідства, підозрюваний злочинець, якого застрелили неподалік від місця злочину, - 18-річний чеченець, який народився в Москві.

За словами глави антитерористичної прокуратури Жан-Франсуа Рікара, Абдулах А. у березні 2020 року отримав 10-річний дозвіл на проживання у Франції як біженець. Про його радикальні погляди поліції не було відомо.

Розслідування веде Національна антитерористична прокуратура Франції. До вечора 18 жовтня затримано 11 підозрюваних у співучасті в злочині. Тисячі людей у низці французьких міст республіки взяли участь в демонстраціях пам'яті про вбитого викладача.