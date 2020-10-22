 Макрона образили: Франція відкликає посла з Туреччини для консультацій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2020

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Макрона образили: Франція відкликає посла з Туреччини для консультацій

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган публічно засумнівався у психічному стані президента Франції Еммануеля Макрона. Останній після убивства учителя під Парижем зробив різкі заяви щодо ісламізму.

Президент Франції Еммануель Макрон (праворуч) та турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган (архівне фото)

Президент Франції Еммануель Макрон (праворуч) та турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган (архівне фото)

Після вербального нападу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на французького лідера Еммануеля Макрона Франція відкликає свого посла з Анкари для консультацій.

"Слова президента Ердогана неприйнятні, - заявили в суботу, 24 жовтня, в Єлисейському палаці на запит інформагенції AFP. - Нестриманість та грубість не є методами".

Ердоган раніше заявив, що Макрон після висловів щодо ісламістів у Франції "має перевірити свій психічний стан". "Що за проблеми ця особа на ім'я Макрон має з ісламом та мусульманами?" - сказав президент Туреччини під час виступу на конгресі очолюваної ним Партії справедливості та розвитку 24 жовтня.

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Тож французького посла в Анкарі викликали до Парижа для консультацій з Макроном. "Це має стати сигналом для Анкари", - сказало джерело AFP в Єлисейському палаці.

Вбивство учителя у Франції

Реакцію Ердогана викликали виступи Макрона у Франції після жорстокого вбивства 16 жовтня Самюеля Паті. 47-річному учителю історі та географії з коледжа у передмісті Парижа ісламіст перерізав горло після того, як Паті під час уроку, присвяченому свободі слова, показував учням опубліковані сатиричним виданням Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда.

Після цього вбивства Макрон неодноразово виступав з промовами. Так, 16 жовтня він прибув до місця убивства, де під час виступу наголосив, що вчителя було вбито через те, що він намагався прищепити своїм учням свободу слова та "свободу вірити чи не вірити". За словами президента Франції, країна й далі боротиметься проти "ворожості до просвіти" та пов'язаним із нею насильством.

Пізніше у МВС Франції оголосили, що мають намірвислати з країни 231 ймовірного екстреміста.  

Відносини Франції і Туреччини останнім часом є напруженими, зокрема через критику Макроном позиції Анкари щодо конфлікту у Нагірному Карабахута у конфлікті в Середземному моріз Грецією.

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