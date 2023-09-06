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Єпископи України дорікнули Франциску за його слова про Росію

Олена Перепадя
6 вересня 2023 р.

Українські священнослужителі висловили розчарування словами Папи про духовну велич Росії. Понтифік у відповідь заявив, що він мав на увазі духовну і культурну спадщину Росії, а не її імперіалістичні дії.

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Папа Римський Франциск
Папа Римський ФранцискФото: Andrew Medichini/AP/picture alliance

Папа Римський Франциск у середу, 6 вересня, прийняв велику групу єпископів з України й мав з ними тривалу розмову. Під час майже двогодинної зустрічі, що відбулася до ранкової генеральної аудієнції понтифіка, деякі єпископи висловили розчарування висловлюваннями Франциска про Росію, ідеться в пресрелізіукраїнської сторони. Близько 50 українських єпископів прибули до Рима для участі в синоді Української Греко-католицької церкви (УГКЦ) під керівництвом архієпископа Святослава Шевчука.

У пресрелізі української сторони йдеться про те, що єпископи України сказали Франциску, що певні заяви й жести Ватикану і Папи є "болючими та важко сприймаються українським народом". Єпископи заявили Франциску буквально таке: "Вірні нашої Церкви чутливі до кожного слова Вашої Святості як вселенського голосу правди та справедливості".

Українські священнослужителі також наголосили, що російська пропаганда, за їхніми словами, використовує непорозуміння між Україною і Ватиканом для виправдання вбивчої ідеології "русского мира".

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Папа Римський: Я з українським народом

Водночас у пресрелізі Ватикану щодо зустрічі йдеться про те, що понтифік уважно вислухав єпископів і підкреслив свою близькість до українського народу. "Окремим болем українського народу є той факт, що ви сумніваєтеся, з ким Папа. Я хочу запевнити вас у моїй солідарності з вами та постійній молитовній близькості. Я є з українським народом", - заявив понтифік.

У повідомленні наголошується, що на зустрічі у Ватикані, зокрема, обговорювали й суперечливі висловлювання понтифіка про духовну велич Росії. Папа у зв'язку з цим нагадав про свої слова перед журналістами під час повернення на літаку з Монголії до Ватикану, коли він наголосив, що мав на увазі духовно-культурну велич Росії, а не імперіалістичні дії або спосіб мислення царів. Тоді ж понтифік висловив глибоке співчуття з приводу непорозуміння, що виникло.

 

Папа Франциск помолився за "мученицьку Україну"

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