В УГКЦ хочуть від Папи пояснень за слова про "велику Росію"

Глава УГКЦ Святослав Шевчук висловив сподівання, що слова Папи були "сказані спонтанно, без жодних спроб історичних оцінок, а тим паче підтримки імперіалістичних амбіцій Росії".

Глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав Шевчук прокоментував виступ Папи Римського перед католицькою молоддю Росії.

"Слова про "велику Росію Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії - великої, просвіченої, країни великої культури та великої гуманності" - найгірший приклад імперіалізму та крайнього російського націоналізму", - йдеться у заяві на сайті УГКЦ, опублікованій у понеділок, 28 серпня.

Глава УГКЦ висловив сподівання, що ці слова Папи були "сказані спонтанно, без жодних спроб історичних оцінок, а тим паче підтримки імперіалістичних амбіцій Росії" та від імені церкви заявив, що очікує від Святого Престолу пояснення цієї ситуації.

У МЗС України також відреагували на виступ Папи

Речник МЗС України Олег Ніколенко прокоментував виступ Папи Римського і заявив, що "саме такою імперіалістичною пропагандою, "духовними скрепами" і "потребою" в порятунку "великої матінки Росії" Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотень українських міст і сіл".

Він також висловив прикрість, щодо того, що "великодержавні ідеї, які, власне, і є причиною хронічної агресивності Росії, свідомо або несвідомо, звучать з вуст Папи Римського".

На думку Ніколенка, місія понтифіка якраз полягає у тому "аби відкрити очі російської молоді на руйнівний курс нинішнього російського керівництва".

Папа Римський та "велика Росія"

Виступ Папи Римського Франциска, який викликав критику, відбувся 25 серпня, коли він підключився онлайн до Всеросійської зустрічі католицької молоді в Санкт-Петербурзі.

"Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії - великої, освіченої, (країни) великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви - нащадки великої матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам - дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами", - сказав він у своєму промові.

Саме такий переклад подає римо-католицька архієпархія Божої Матері у Москві на власному сайті.

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