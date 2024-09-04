Електромобілів в Україні більшає - попри відключення світла

В Україні зростають продажі електромобілів. З чим пов'язаний такий попит та як українці користуються електрокарами в умовах відключень світла - в матеріалі DW.

За останні десять років продажі електромобілів на українському ринку невпинно зростають. При цьому, якщо раніше зростання було поступовим, то в 2023 році відбувся різкий стрибок. Динаміка зберігається і у 2024 році навіть попри відключення електроенергії. З чим пов'язаний такий попит та як українці користуються електрокарами в умовах відключень світла - в матеріалі DW.

Рекордні продажі електромобілів

За даними Інституту дослідження авторинку, лише в серпні українці придбали майже 9,4 тисячі нових та вживаних електромобілів. Це стало абсолютним місячним рекордом від 2014 року, за увесь час продажів електроавто в Україні. Якщо рахувати з початку року, то за вісім місяців було придбано понад 54,8 тисячі електрокарів, що вже більше, ніж за увесь 2023 рік.

Динаміка продажів невпинно зростала також у минулі роки, і цьому не стала на заваді навіть повномасштабна війна Росії проти України. Так, у 2021 році було продано 15900 авто, у 2022-му - 23 тисячі, у 2023-му - 54,2 тисячі.

Українці більше віддають перевагу вживаним автівкам, частка яких щороку займає понад 80 відсотків. Зокрема, це електромобілі зі США, переважно марки Tesla. Серед нових електроавто більшість віддають перевагу китайським авто.

"Хоча імпорт електромобілів з Китаю дещо сповільнився. Я припускаю, що ринок наситився ними. Варто враховувати, що електромобіль з Китаю - це новий електромобіль, вартістю мінімум 23-25 тисяч доларів. Натомість вживану Tesla вже можна купити за 12-13 тисяч доларів", - зауважує у розмові з DW голова Інституту досліджень авторинку Саніслав Бучацький.

Більшість нових автомобілів купують у Києві та Київській області - близько 30 відсотків. А в загальній статистиці лідирує Львівська область. Бучацький пов'язує це з тим, що автомобілі прибувають з-за кордону, а у Львові проходить митне оформлення. "Потім найімовірніше значна частка цих машина їде в інші регіони", - наголошує експерт.

Кількість електрокарів в Україні вже сягнула майже 120 тисяч, з яких більшість - легкові, підрахували в Інституті досліджень авторинку. "Це майже удвічі більше, ніж у Польщі. Таким чином Україна є досить електромобілізованою країною", - каже Бучацький. Хоча відносно загальної кількості авто в Україні це досі не багато. "В Україні понад 12 мільйонів авто, тому бачимо, що частка електромобілів доволі мала. Це майже один відсоток. Але ця частка поступово зростає", - каже експерт.

Вартість проїзду та обслуговування електромобілів

Мешканець Київської області Андрій Хлапонін - один з тих, хто поповнив ряди електроавтомобілістів. "Я живу за 35 кілометрів від Києва. Коли була проблема з бензином у 2022 році, вирішив купити електрокар Hunday Ionic 5. Тоді не було зовсім пального, а на роботу треба їздити", - каже він у розмові з DW. Відтоді Андрій майже не використовує авто з двигуном внутрішнього згорання. "В мене є друге авто з ДВЗ, яке я використовую для поїздок на далекі відстані, наприклад у Львів чи Одесу.

Головною перевагою електроавто Андрій називає вартість проїзду. "Зарядити авто вдома можна по 4,32 гривні за кіловат за звичайним тарифом або за 2,68 гривень за нічним. Я завжди заряджаю десь на 50 кіловат або 80 відсотків від ємності батареї, це на 430 кілометрів. За нічним тарифом вийде 134 гривні", - каже він. Співрозмовник DW переконує, що відключення світла не завадили користуватися електрокаром. "Світло все одно дають на якийсь проміжок часу, і автівка вже матиме певний заряд. Якщо ж сонячна погода, то я вдома заряджаю від сонячних панелей. Так буде довше, але все одно їхати можна", - каже Андрій.

Відключення світла не лякають також мешканця Київщини Дмитра, який нещодавно купив китайський електрокар Zeekr 001. "Живу в приватному будинку, тому маю вже генератор, інвертор, батареї. Зараз планую поставити собі сонячні панелі. Але все одно, хоч і з перервами світло вмикають. Мені потрібно десь чотири години, щоб зарядити 20 відсотків, а це 100 кілометрів. Цього достатньо мені на день їзди", - каже він у розмові з DW. Крім того, автівка Дмитра має функцію, яка дозволяє використовувати її в якості джерела живлення. "Завдяки цій функції можна віддавати до семи кіловат. Для споживання будинку достатньо п'ять кіловат. В авто стоїть 100 кіловатна батарея, тому її вистачить надовго", - каже він.

Електрокар Zeekr 001, що його придбав Дмитро Фото: privat

Хоча головна мотивація купити електрокар для Дмитра були вартість проїзду та експлуатаційного обслуговування. "Мені не треба міняти фільтр, масло, коробку передач як в авто з ДВЗ. В електроавто менше механізмів, які треба обслуговувати. Також я менше плачу за проїзд. Щоб зарядити авто вдома на 100 кілометрів я заплачу 80 гривень, тоді як на ДВЗ за цю відстань треба заплатити 600 і більше", - підрахував він. Також, за його словами, велика перевага купівлі "електричок" - відсутність в Україні ПДВ та низки інших податків.

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Стимули купівлі електромобілів

Саме низькі податки опитані DW експерти називають одним з основних факторів попиту на електрокари серед українців. В Україні діє нульове мито і ПДВ на розмитнення електромобіля. "Тобто все, що ви заплатите за розмитнення електроавтомобіля в Україні, це ставку акцизного податку у розмірі один євро за один кіловат ємності електричної батареї. На практиці це 70-100 євро", - пояснює Бучацький.

Крім того, за його словами, стимулює українців купувати електрокар відносна дешевизна відновлення після ДТП, а також відсутність в Україні обов'язкового технічного огляду для легкових автомобілів. "Не потрібно проходити випробування. Достатньо сертифікату відповідності, який однак не перевіряє якість відновлення автомобіля, чи безпечність експлуатації подальшої батареї після ДТП. Він просто підтверджує те, що авто відповідає нормам і стандартам чинним в Україні", - пояснює експерт.

Ще одним фактором експерт називає відсутність в Україні норм щодо утилізації електрокарів, що, однак, загрожує серйозними ризиками для довкілля. "По статистиці ввозяться машини із середнім віком близько 8-10 років. Ці автомобілі ще певний час, 3-5 років, можуть пересуватися по дорогах, далі батарея втратить свою спроможність і запас ходу стане таким, що авто буде не придатним до експлуатації. Нині економічного сенсу купувати нову батарею немає. А куди подінуться ці батареї? Немає жодного контролю за утилізованими автомобілями", - каже він.

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Вартість електромобілів і доступ до зарядок

Ще більше стимулювати попит на електрокари серед українців може подальше здешевлення ціни електромобіля, переконаний Бучацький. "На українському авторинку вартість угод у 80 відсотках менше восьми тисяч доларів. У цей бюджет дуже важко вмістити будь-який електромобіль. Є буквально кілька моделей, які можна купити за ці кошти. Тобто електромобілі не попадають в масмаркет з точки зору купівельної спроможності", - каже він.

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Крім того, за словам голови Інституту досліджень авторинку, стримує ріст інтересу до електромобілів доступність зарядки. "Більшість покупців електромобілів - люди, котрі розраховують на заряджання електромобіля вдома вночі, а це можуть робити переважно мешканці приватних будинків. Заряджати на публічних станціях не так вигідно економічно", - наголошує Бучацький.

Водночас, за його словами, публічні зарядки дуже часто розміщені в незручних для маршрутів місцях, і щоби зарядитися, потрібно з'їжджати з маршруту. "При цьому різні автомобілі мають різні типи конекторів на зарядні порти. Тому потрібно врахувати, чи буде правильний конектор на цій зарядній точці. Якщо того конектору немає, то потрібно мати перехідник, який не завжди буде заряджати з достатньою швидкістю. Та навіть, якщо цю зарядку знайшли, не факт, що там є зараз вільне місце", - каже він.

Власники електромобілів Дмитро та Андрій також остерігаються черг на зарядних станціях, і тому не їздили ще на далекі відстані. Хоча в Україні вже є застосунки за допомогою, яких, як стверджують їхні розробники, можна не тільки побачити, чи вільна зарядна станція, а й, наприклад, зарезервувати її на певний час.