У Німеччині різко впав попит на електромобілі

Від початку 2024 року кількість замовлень на електромобілі від приватних клієнтів впала на 47 відсотків порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Це випливає з опитування Центрального об'єднання німецької автомобільної індустрії (ZDK), результати якого в суботу, 27 липня, опублікувало видання Welt am Sonntag. Кількість замовлень гібридних автомобілів знизилася на 37 відсотків. Водночас попит на традиційні авто, що працюють на дизелі або бензині, зріс на 24 відсотки. В опитуванні ZDK взяли участь 348 автосалонів.

На думку автодилерів, основною причиною падіння попиту є висока закупівельна ціна електромобілів. Причому падіння популярності проявляється і в сегменті автопарків і службових автомобілів, де емоційні чинники відіграють другорядну роль під час купівлі.

Перспективи ринку електромобілів у ФРН - похмурі

Дилери бачать похмурі перспективи для електромобілів до кінця року. 91 відсоток опитаних автосалонів оцінюють ситуацію із замовленнями серед приватних клієнтів на суто електричні автомобілі як "погану" або "дуже погану" загалом за рік. Щодо гібридів, що підключаються, песимістично налаштовані 79 відсотків дилерів, пише Welt am Sonntag. Що стосується двигунів внутрішнього згоряння, то тільки 23 відсотки дилерських центрів прогнозують гіршу ситуацію із замовленнями на нинішній рік.

ZDK вбачає рішення в тому, що виробники зобов'язані знову стимулювати продажі електромобілів. Вони повинні "стимулювати ринок уже зараз, пропонуючи вигідні ціни та низькі лізингові ставки", каже голова ZDK Арне Йосвіг (Arne Joswig). Крім того, необхідний подальший помітний прогрес у розвитку зарядної інфраструктури, вважає він. Останніми роками автомайстерні інвестували значні кошти, щоб мати змогу ремонтувати електромобілі, однак перехід на нові технології також пов'язаний для них із суттєвими ризиками.

Одна надія - на німецький бізнес

Результати опитування ZDK доповнюють картину, окреслену даними Федерального автотранспортного відомства (Kraftfahrt-Bundesamt) про реєстрацію транспортних засобів, пише Welt am Sonntag. З початку 2024 року в секторі електромобілів спостерігається спад порівняно з попереднім роком. У червні частка електромобілів у всіх нових реєстраціях була на рівні 2022 року і значно нижчою за 2023 рік.

Однак це не відображає ситуацію на ринку приватних клієнтів, оскільки в реєстрації нових автомобілів переважають корпоративні клієнти, дилери та виробники. Насправді, згідно з дослідженням, їхні замовлення впали не так різко, як замовлення приватних клієнтів, уточнює видання.

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