Ізраїль звинувачують у цілеспрямованих нападах на ЗМІ у Газі

Експерти, які працюють для Організації Об'єднаних Націй, звинуватили Ізраїль у "цілеспрямованих нападах" на працівників засобів масової інформації в Секторі Гази.

Експерти, які працюють для Організації Об'єднаних Націй (ООН), звинуватили Ізраїль у "цілеспрямованих нападах" на працівників засобів масової інформації в Секторі Гази. "Цілеспрямовані напади і вбивства журналістів є воєнними злочинами", - ідеться у опублікованій у четвер, 1 лютого, спільній заяві п'ятьох незалежних експертів. Вони взаємодіють з Радою ООН з прав людини, але не виступають від імені цього органу ООН.

У своїй заяві експерти припустили, що напади на журналістів були "цілеспрямованою стратегією Армії оборони Ізраїлю для перешкоджання критичним репортажам". Вони також розкритикували "обмеження доступу журналістів в Секторі Гази і серйозні перебої в роботі інтернету" як такі, що підривають право на інформацію.

"Ми закликаємо ізраїльську владу дозволити журналістам в'їзд до Гази та захистити безпеку всіх журналістів на окупованій палестинській території", - заявили експерти.

За даними ООН, з початку війни між Ізраїлем і терористичним ісламістським угрупуванням ХАМАС 7 жовтня в Секторі Гази були убиті понад 122 журналісти та інших представників ЗМІ. Крім того, десятки палестинських журналістів були заарештовані ізраїльськими силами в Секторі Гази. Четверо журналістів загинули під час нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Ізраїль оголосив війну ХАМАСу у відповідь на масований напад терористів 7 жовтня минулого року на ізраїльські території. Внаслідок нападу ХАМАСу загинули 1200 людей, понад 240 були захоплені як заручники і переміщені у Сектор Гази. У рамках шестиденного тимчасового режиму припинення вогню, що діяв до 1 грудня, звільнили понад 100 заручників. Наприкінці 2023 року повідомлялось про те, що в заручниках ХАМАСу залишаються 129 людей. Втім, в середині січня, ХАМАС заявив, що "не має більше інформації про місцезнаходження багатьох її заручників". Ймовірно, більшість з них убили, заявив речник терористів. ХАМАС закидає відповідальність при цьому Ізраїлю.

Ізраїль оголосив своєю метою повне знищення ХАМАСу. Проте американське видання The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на джерела в американській розвідці наприкінці січня повідомило про те, що армія Ізраїлю з початку операції в Газі знищила від 20 до 30 відсотків бойовиків ХАМАСу. За даними із Сектора Гази, які неможливо перевірити незалежно, але яким довіряє ВООЗ, від початку війни там загинули понад 27 тисяч палестинців.

За даними ООН, станом на середину січня внаслідок бойових дій загинули 148 працівників організації та 337 медичних працівників.

Станом на 23 січня, за даними Ізраїлю, число ізраїльських військових, які загинули після початку наземної операції в Газі, сягнуло 219, понад 1200 військових зазнали поранень. Загальна ж кількість ізраїльських військовослужбовців, які загинули після атаки ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, становить 556, зазначає агенція dpa.