Терористи ХАМАСу не знають про долю ізраїльських заручників

У сотий день війни між Ізраїлем та терористами ХАМАСу останній заявив про те, що не має інформації про місцезнаходження "багатьох" ізраїльських заручників.

Терористична організація ХАМАС, проти якої Ізраїль 100 днів веде війну у Секторі Гази, заявила, що "не має більше інформації про місцезнаходження багатьох її заручників". Ймовірно, більшість з них убили, заявив речник терористів у неділю, 14 січня, повідомляє Reuters. ХАМАС закидає відповідальність при цьому Ізраїлю.

Родичі заручників мітингували добу з вимогою звільнення близьких

Цього ж дня у центрі Тель-Авіва завершилася 24-годинна демонстрація, в якій взяли участь родичі взятих у заручники ізраїльтян. Під час акції мітингарі закликали до більш рішучих дій задля звільнення заручників.

Наприкінці заходу виступив президент Ізраїлю Іцхак Герцог. Він заявив, що буде стежити за тим, щоб доля заручників не зникала з внутрішнього і глобального порядку денного "доти, доки останній заручник не буде звільнений".

7 жовтня 2023 року внаслідок масованого нападу терористів ХАМАСу на Ізраїль загинули 1200 людей, близько 250 ізраїльтян терористи взяли в заручники і перемістили до Сектора Гази. Під час тимчасового припинення вогню з 24 листопада до 1 грудня терористи ХАМАСу звільнили понад 120 заручників. 15 грудня Армія оборони Ізраїлю повідомила, що військові під час бою у Секторі Гази убили трьох заручників, помилково визначивши їх як загрозу. Відтоді доля інших людей, захоплених терористами, залишається невідомою.

Нетаньяху: Ми боротимемося до перемоги

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у сотий день війни пообіцяв, що його удар буде діяти "до перемоги". "Ніхто нас не стримає", - заявив глава уряду Ізраїлю, виступаючи на пресконференції. За його словами, Держава Ізраїль, її збройні сили і служби безпеки ведуть "моральну і справедливу війну", проти "монстрів ХАМАСу, нових нацистів".

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Тим часом бойові дії в Секторі Гази не вщухають. У неділю підконтрольні ХАМАСу медичні служби повідомили про "понад 100" загиблих протягом ночі по всьому Секторі Гази. Напередодні підконтрольне ХАМАСу міністерство охорони здоров'я інформувало, що за 100 днів у Секторі Гази загинули 23708 палестинців. Ще 347 палестинців, згідно з даними місцевої адміністрації, загинули від ізраїльских операцій на Західному березі річки Йордан.

Внаслідок бойових дій загинули 148 працівників ООН, 337 медичних працівників і 82 журналісти.

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Ізраільска армія також звітує і про бойові втрати: від атак 7 жовтня станом на 13 січня загинули 314 військових, під час наземної операції в Секторі Гази та на північному фронті - понад 200.

Крім того, на вихідних Армія оборони Ізраїлю повідомила про подальші успіхи. За її даними, було знищено кілька ракетних установок на півночі цієї частини Палестинських територій. Також у суботу в Секторі Гази були знищені десятки "готових до застосування" ракетних установок терористів, запевняли ізраїльські військові. А ще ізраїльтяни повідомили про знищення командного центру ХАМАСу і знайденої там зброї.

Також відновилися бойові зіткнення на кордоні з Ліваном. Ізраїльська армія заявила, що знищила трьох озброєних диверсантів, які "проникли на ізраїльську територію з Лівану" і відкрили вогонь по військових. Раніше повідомлялося про чотирьох бойовиків з Лівану, які вдерлися до Ізраїлю. Згідно з повідомленнями, п'ятеро ізраїльських солдатів отримали поранення в результаті бойових дій.

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