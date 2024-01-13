ООН: Війна між Ізраїлем і ХАМАСом заплямовує людяність

Протистояння між Ізраїлем та терористами ХАМАСу, що триває вже 100 днів, забрало тисячі життів і спричинило безліч руйнувань, констатують в ООН.

Масові смерті, руйнування, переміщення, голод, втрати і горе, що тривають вже 100 днів через війну Ізраїлю проти палестинського терористичного угруповування ХАМАС "заплямовують людяність", заявив глава Агентства ООН у справах палестинських біженців Філіппе Лаццаріні під час візиту до Сектора Гази у суботу, 13 січня.

Чиновник ООН засудив "жахливі атаки", здійснені терористами ХАМАСу та іншими екстремістськими угрупованнями 7 жовтня, внаслідок яких загинули 1200 людей, переважно цивільних. Водночас він зі смутком оцінив і стан палестинців - мешканців Сектора Гази, та біженців, які змушені були переміщатися у регіоні. "Люди живуть в нелюдських умовах, де поширюються хвороби, в тому числі серед дітей, - сказав Лаццаріні. - Вони живуть в умовах, непридатних для життя, коли годинник відлічує хвилини до голоду".

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Операція Ізраїлю у відповідь на напад ХАМАСу

Ескалація конфлікту на Близькому Сході почалася після того, як 7 жовтня 2023 року ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабний напад на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави - загинули 1200 людей. Бойовики також захопили понад 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Палестинці ховають загиблих від ізраільского бомбардування шпиталю у Шифі, листопад 2023 року. Фото: Mohammed Dahman/AP Photo/picture alliance

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу та поставив за мету його знищити. Армія країни завдає масованих ударів по Сектору Гази, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить наземну військову операцію.

За твердженням підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, за 100 днів у Секторі Гази загинули 23708 палестинців. Ще 347 палестинців, згідно з даними місцевої адміністрації, загинули від ізраїльских операцій на Західному березі річки Йордан. Внаслідок бойових дій загинули 148 співробітників ООН, 337 медичних працівників і 82 журналісти.

Ізраільска армія також звітує і про бойові втрати: від атак 7 жовтня загинули 314 військових, під час наземної операції в Секторі Гази та на північному фронті - понад 200.

У рамках тимчасового режиму припинення вогню, що діяв з 24 листопада до 1 грудня, було звільнено понад 120 захоплених бойовиками ХАМАСу заручників. Ізраїль в обмін випустив із в'язниць приблизно 240 палестинців. У руках бойовиків, за даними ізраїльської влади, залишаються ще 136 людей, захоплених 7 жовтня, а також тіла кількох заручників.

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Ізраїльські поліцейські допомагають жінці винести дитину з пожежі після ракетного удару ХАМАС по Ашкелону, жовтень 2023 року Фото: Tsafrir Abayov/AP/picture alliance

Нетаньяху: Гаага нас не зупинить

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху у суботу, підсумовуючи 100 днів війни із ХАМАСом, заявив, що ніхто не завадить його країні досягти перемоги у війні проти бойовиків. "Ніхто нас не зупинить - ні Гаага, ні Вісь Зла, ні будь-хто інший. Можливо і необхідно воювати до перемоги, і ми це зробимо", - пообіцяв він журналістам на пресконференції.

Його підтримав і головнокомандувач Армії оборони Ізраїлю Герзі Халеві. "Ми боремося за наше право жити тут у безпеці", - наголосив він у телевізійному зверненні.

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